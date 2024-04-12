FT узнала детали идеи США для финансирования Украины за счет прибыли от замороженных российских активов

США предложили привлечь десятки миллиардов евро долга для Украины под залог будущих доходов, полученных от российских государственных активов, замороженных западными странами, сообщает британская газета Financial Times, пишет УНН.

Детали

Группа стран G7, как сообщается, разделилась во мнениях относительно того, что делать с российскими активами на 260 миллиардов евро, замороженными Западом с тех пор, как москва начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

"Вашингтон поддержал идею полной конфискации резервов и передачи их Украине. Европейские чиновники опасаются, что эта идея может нарушить международное право и дестабилизировать финансовые рынки. Страны ЕС предпочли бы отдавать Киеву только прибыль, полученную от базовых активов", - отмечает издание.

Но вопрос использования российских резервов для помощи Украине, как указано, стал более актуальным в последние месяцы, поскольку война продолжается уже третий год, а дополнительная помощь США Украине задерживается в Конгрессе.

"Мы находимся на этапе, когда нам следует изучить все возможные пути, чтобы максимизировать ценность обездвиженных резервов для Украины. Мы не можем ждать вечно, мы это знаем", - заявил в среду в Киеве заместитель советника по национальной безопасности США по вопросам международной экономики Далип Сингх.

Сингх сказал, что предложение США будет предусматривать перенос "настоящей стоимости будущего потока процентов на обездвиженные активы либо через облигации, либо через кредит".

Он отметил, что европейцы уже продемонстрировали готовность раз в два года переводить проценты из резервов в Украину. Однако были способы "со временем увеличить стоимость этих потоков доходов".

"Вместо того, чтобы просто переводить годовую прибыль из резервов... концептуально возможно перенести 10-летнюю прибыль или 30-летнюю прибыль, - сказал он. - Текущая стоимость этой прибыли в сумме составляет очень большую цифру".

Это предложение должно быть обсуждено министрами финансов G7 в кулуарах весенних встреч Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне на следующей неделе, и Сингх сказал, что целью будет достижение решения по этому вопросу на ежегодном саммите лидеров G7 в июне, пишет издание.

Если добавить к предложению ЕС США, пишет издание, "возможным компромиссом будет использование части прибыли на закупку оружия и восстановление, а части - на покрытие долга".

"Представьте, что вы имеете 1 миллиард евро полезной выручки от этих доходов. Вы можете выделить 300 млн евро на реконструкцию, 300 млн евро на самооборону Украины и 300 млн евро на обеспечение эмиссии кредитов". . Вы можете сделать из этой суммы небольшие карманы и распределить ее на различные нужды", - сказал дипломат ЕС, предупредив, что переговоры по всем этим идеям все еще продолжаются.

Одним из больших преимуществ американской идеи является то, что она позволит Украине получить больше средств наперед.

Европейский чиновник сказал, что облигации могут принести от 30 до 40 миллиардов евро, исходя из предполагаемых доходов от российских фондов в Euroclear в течение следующих 10 лет, и от 50 до 60 миллиардов евро в течение следующих 15-20 лет. Однако они предупредили, что это сильно зависит от будущих процентных ставок.

"Эти симуляции более-менее надежны в течение одного года, а потом нужно смотреть. Действительно нужно быть осторожными", - сказал чиновник.

"Но чиновники в одной крупной стране ЕС задали вопрос, что произойдет с облигациями, обеспеченными 10-летними выплатами процентов по конфискованным российским активам, если война закончится через несколько лет, а активы будут разморожены и возвращены россии в соответствии с мирным соглашением", - пишет издание.

По словам чиновников, страны G7 могли бы поддержать облигации государственной гарантией как способ успокоения частных инвесторов. Однако они предупредили, что такой шаг может стать предметом судебного обжалования в некоторых штатах.

Разногласия Запада по использованию замороженных активов имеют значение для будущих переговоров Украины по реструктуризации долгов перед частными кредиторами в этом году, которые являются частью призыва МВФ закрыть дыры в плане финансирования Украины на сумму более 120 миллиардов долларов в ближайшие годы, отмечает издание.

Украина, как сообщается, "стремится закрыть соглашение по реструктуризации своего долга до середины этого года, до того, как закончится отсрочка выплат, предоставленная держателями облигаций в 2022 году".

Многие держатели облигаций, как указано, выступают за реструктуризацию в этом году. Они считают это критическим шагом для Украины, чтобы наконец вернуться на мировые рынки, чтобы привлечь деньги, которые, по их словам, могут быть обеспечены конфискованными российскими активами в будущем.

Западные партнеры "должны работать с Украиной над реструктуризацией частного и государственного долга. Раскрытие стоимости российских активов усилит эти усилия, а не заменит их", сказал Сингх.

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