FT узнала детали идеи США для финансирования Украины за счет прибыли от замороженных российских активов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

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Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
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Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

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Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
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Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
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Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  135004 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  160514 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139504 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134218 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117665 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
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США предложили привлечь десятки миллиардов евро долга для Украины под залог будущих доходов от замороженных российских государственных активов, тогда как ЕС предпочитает передавать только проценты, полученные от этих активов.

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С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

У среднестатистического киевского ООО с 5 работниками и 5 миллионами гривен оборота после уплаты НДС, налога на прибыль, выплаты заработной платы и начислений на нее остается 720 тысяч гривен.

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Правительство выделяет дополнительные 3,88 млрд грн на строительство оборонных рубежей

Украинское правительство выделило дополнительные 3,88 млрд грн на дальнейшее строительство оборонительных рубежей, прежде всего в Харьковской и Сумской областях, из которых 1,7 млрд грн - для Харьковской и 1,5 млрд грн - для Сумской.

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Правительство выделяет дополнительные 3,88 млрд грн на строительство оборонных рубежей

Начинаем эвакуацию уже сейчас - Синегубов о мерах перемещения семей с детьми с прифронтовых территорий Харьковщины

Харьковская область начала принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 прифронтовых населенных пунктов вблизи российской границы из соображений безопасности.

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Начинаем эвакуацию уже сейчас - Синегубов о мерах перемещения семей с детьми с прифронтовых территорий Харьковщины

Стартовал 9-й сезон конкурса "Час діяти, Україно!"

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" объявил о начале 9-го сезона Всеукраинского конкурса социальных инициатив "Час діяти, Україно!".

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Стартовал 9-й сезон конкурса "Час діяти, Україно!"

Атака рф на Трипольскую ТЭС: Х-69 является улучшенной версией Х-59. Но точный тип ракеты, которой был нанесен удар, еще устанавливается

Ракета Х-69, которой, вероятно, армия рф ударила по Трипольской ТЭС и уничтожила ее, является улучшенной версией Х-59 с увеличенной дальностью, скоростью и боеголовкой.

Война •   •  10761 просмотра
Атака рф на Трипольскую ТЭС: Х-69 является улучшенной версией Х-59. Но точный тип ракеты, которой был нанесен удар, еще устанавливается

В белгороде беспилотник врезался в здание "Газпрома": 2 пострадавших

Беспилотник врезался в административное здание "Газпрома" в российском белгороде, ранив двух человек и повредив фасад.

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В белгороде беспилотник врезался в здание "Газпрома": 2 пострадавших

Постпред ООН при Украине: у режимов путина и гитлера одна и та же токсичная ДНК

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что режимы путина и гитлера имеют одинаковую токсичную ДНК, проведя параллели между умиротворением гитлера, что привело ко Второй мировой войне, и попытками умиротворения путина с 2014 по 2022 годы.

Война •   •  15871 просмотра
Постпред ООН при Украине: у режимов путина и гитлера одна и та же токсичная ДНК

Украина вернула тела 99 погибших украинских защитников

99 погибших украинских защитников, в том числе 77 из Донецкого, 20 из Запорожского и 2 из Харьковского секторов, были возвращены в Украину благодаря усилиям по репатриации, к которым присоединились различные украинские ведомства и Международный Комитет Красного Креста.

Общество •   •  14391 просмотра
Украина вернула тела 99 погибших украинских защитников

Украина и Черногория согласовали "транспортный безвиз" для грузовых перевозок

Украина и Черногория договорились об установлении "транспортного безвиза" для грузовых перевозок с 1 июня 2024 года, а также работают над налаживанием регулярного автобусного сообщения и беспаритетных пассажирских перевозок между двумя странами.

Экономика •   •  14417 просмотра
Украина и Черногория согласовали "транспортный безвиз" для грузовых перевозок