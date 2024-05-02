Для доступа к российским активам нужно иметь юридические основания и политическую волю - Пышный

Украина нуждается в доступе к российским активам, которые оцениваются в 300 млрд долларов, для использования этих средств на оборону и восстановление, но для этого нужно политическое решение и юридическое обоснование. Об этом рассказал Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный во время телемарафона, передает корреспондент УНН.

Это не только возможность Украины сопротивляться до 2028 года - это вопрос справедливости возмещения нанесенного ущерба. Сумма замороженных активов составляет около 300 млрд. На сегодняшний день Украина рассматривает это, как источник покрытия тех убытков, которые нанесла и продолжает наносить РФ. Быстрая оценка, которую осуществил Всемирный банк по состоянию на конец 2023 определила сумму нанесенного ущерба 500 млрд, то есть актвы россиян не покроют убытки полностью - говорит Пышный.

По его словам Украина рассчитывает на то, что российские активы станут еще одним источником соответствующих средств, которые очень нужны для сопротивления и для компенсации нанесенного ущерба.

Это будет ответ рф на то, что она осуществила полномасштабное вторжение, ведет кровожадную войну и должна за это заплатить. И это будет путь к восстановлению международно-правовой среды, но для этого надо иметь юридические основания и политическую волю - добавил он.

Напомним

По мнению министра финансов США Джанет Йеллен, прямая конфискация российских активов может быть оправданной, но это лишь одна из возможностей, поскольку активы взамен могут служить залогом для заимствований на рынке, чтобы помочь Украине.

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