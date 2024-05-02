Для доступу до російських активів потрібно мати юридичні підстави та політичну волю – Пишний

Україна потребує доступу до російських активів, які оцінюють у 300 млрд доларів, для використання цих коштів на оборону та відновлення, але для цього потрібно політичне рішення та юридичне обґрунтування. Про це розповів Голова Національного банку України Андрій Пишний під час телемарафону, передає кореспондент УНН.

Це не лише можливість України чинити спротив до 2028 року - це питання справедливості відшкодування завданих збитків. Сума заморожених активів складає близько 300 млрд. На сьогоднішній день Україна розглядає це, як джерело покриття тих збитків, що завдала і продовжує завдавати рф. Швидка оцінка, яку здійснив Світовий банк станом на кінець 2023 визначила суму завданих збитків 500 млрд, тобто актви росіян не покриють збитки повністю

За його словами Україна розраховує на те, що російські активи стануть ще одним джерелом відповідних коштів, які дуже потрібні для супротиву і для компенсації завданих збитків.

Це буде відповідь рф на те, що вона здійснила повномасштабне вторгнення, веде кровожерливу вінйу та повинна за це заплатити. І це буде шлях до відновлення міжнародно-правового середовища, але для цього треба мати юридичні підстави та політичну волю