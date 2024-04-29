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WSJ: Німеччина боїться передати Україні заморожені російські активи

WSJ: Німеччина боїться передати Україні заморожені російські активи

Київ • УНН

 • 27936 перегляди

Німеччина виступає проти конфіскації 300 мільярдів доларів заморожених російських активів для відбудови України та військової допомоги через побоювання створити прецедент, який може призвести до нових судових позовів проти Німеччини за злочини Другої світової війни.

Німеччина не підтримує вилучення заморожених російських активів на 300 млрд доларів для відновлення та військової підтримки України. Про це пише Wall Street Journal, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що Берлін побоюється, що конфіскація може створити прецедент і призвести до нових позовів проти Німеччини за злочини часів Другої світової війни.

Як пише видання, Німеччина роками стикалася з вимогами щодо подальших репарацій за часи Другої світової війни, інколи це навіть впливало на відносини з сусідніми країнами.

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Після війни Берлін все ж таки виплатив державам компенсації, а також понад 90 млрд доларів тим, хто пережив Голокост, та їхнім родинам.

Попри це останнім часом знову з’явилися заклики до подальших репарацій. Зокрема, з 2019 року Греція вимагала понад 300 млрд доларів, а з 2022 року Польща хотіла отримати 1,3 трлн доларів компенсації. 

Також в Італії суди присудили виплати сім'ям постраждалих від окупації, а деякі суди взагалі намагалися арештувати державні активи Німеччини в Італії. За це Німеччина подала на Італію до Міжнародного суду ООН.

Берлін стверджує, що міжнародне право забороняє особам подавати позови проти держав в іноземних судах, і що державні активи захищені від арешту. Порушення цього принципу у випадку росії підірве давню правову позицію Німеччини

- пояснюють джерела WSJ.

Доповнення

Окрім того, у виданні кажуть, що Німеччина наполягає на недоторканності російських активів - Берлін впевнений, що це може стати важелем впливу на рф. Водночас Берлін підтримав використання надприбутків від активів для фінансування української зброї.

За словами німецьких чиновників, канцлер Олаф Шольц "не бажає ризикувати". Один із неназваних посадовців сказав, що цей крок може дозволити висувати претензії щодо рабства та колоніалізму для інших європейських столиць

Нагадаємо

У Reuters, із посиланням на слова двох офіційних осіб G7, заявили, що пропозиція США щодо використання майбутніх відсотків із заморожених російських активів для допомоги Україні, замість повної їх конфіскації, набирає популярності серед країн Групи семи.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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