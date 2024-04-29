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WSJ: Германия боится передать Украине замороженные российские активы
Германия выступает против конфискации 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для восстановления Украины и военной помощи из-за опасений создать прецедент, который может привести к новым судебным искам против Германии за преступления Второй мировой войны.
Глава МИД Сикорский заявил, что россия проиграет в войне против Польши
россия не сможет выиграть войну против Польши, потому что Варшава не будет воевать сама и будет иметь союзников на Западе, который намного мощнее рф, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Евровидение-2024: alyona alyona рассказала, как потеряла голос перед первой репетицией
Украинская певица alyona alyona, которая будет представлять Украину на Евровидении 2024, потеряла голос за несколько часов до первой репетиции из-за психосоматических проблем, вызванных долгой дорогой и стрессом.
Экс-глава МИД Литвы пошутил об уничтожении Крымского моста. В москве ответили угрозами
Бывший министр иностранных дел Литвы пошутил о будущем разрушении Крымского моста, в москве взамен начали угрожать дипломату.
Израиль обещает увеличить объемы гуманитарной помощи для Газы
Израиль увеличит объем гуманитарной помощи, поступающей в Газу, позволив увеличить поток воды, продовольствия, строительных материалов и другой помощи через израильский порт Ашдод и новый контрольно-пропускной пункт на севере Газы.
До 15 лет за решеткой: в Ираке криминализировали однополые отношения
Парламент Ирака принял закон, предусматривающий наказание за однополые отношения в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, за пропаганду гомосексуализма - 7 лет заключения, а за трансгендерный переход - от 1 до 3 лет заключения.
FT: Пхеньян стремится восстановить экономику КНДР благодаря сотрудничеству с рф
Северная Корея стремится восстановить свою экономику через торговлю с Россией, получая выгоду от российских поставок продовольствия, сырья и нефтепродуктов.
СМИ выяснили, кто может стать вице-президентом США в случае победы Трампа на выборах
Если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США в 2024 году, он рассматривает губернатора Северной Дакоты Дага Бургума в качестве потенциального вице-президента, согласно сообщениям.
В ГУР отреагировали на блокировку их чат-бота в Telegram
В ГУР МО заявили, что Telegram заблокировал их чат-бот вопреки правилам и публичным заявлениям. Также в разведке отмечают, что уже ведут работы над восстановлением работы бота на других платформах
Обсудили ситуацию в Газе: Байден провел телефонный разговор с Нетаньяху
Байден и Нетаньяху обсудили открытие дополнительных контрольно-пропускных пунктов в Газе, увеличение гуманитарной помощи, а также переговоры об освобождении заложников и прекращении огня на фоне опасений голода.