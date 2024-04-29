WSJ: Германия боится передать Украине замороженные российские активы

Германия не поддерживает изъятие замороженных российских активов на 300 млрд долларов для восстановления и военной поддержки Украины. Об этом пишет Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Берлин опасается, что конфискация может создать прецедент и привести к новым искам против Германии за преступления времен Второй мировой войны.

Как пишет издание, Германия годами сталкивалась с требованиями о дальнейших репарациях за время Второй мировой войны, иногда это даже влияло на отношения с соседними странами.

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После войны Берлин все же выплатил государствам компенсации, а также более 90 млрд долларов тем, кто пережил Холокост, и их семьям.

Несмотря на это в последнее время снова появились призывы к дальнейшим репарациям. В частности, с 2019 года Греция требовала более 300 млрд долларов, а с 2022 года Польша хотела получить 1,3 трлн долларов компенсации.

Также в Италии суды присудили выплаты семьям пострадавших от оккупации, а некоторые суды вообще пытались арестовать государственные активы Германии в Италии. За это Германия подала на Италию в Международный суд ООН.

Берлин утверждает, что международное право запрещает лицам подавать иски против государств в иностранных судах, и что государственные активы защищены от ареста. Нарушение этого принципа в случае России подорвет давнюю правовую позицию Германии - объясняют источники WSJ.

Дополнение

Кроме того, в издании говорят, что Германия настаивает на неприкосновенности российских активов - Берлин уверен, что это может стать рычагом влияния на рф. В то же время Берлин поддержал использование сверхприбылей от активов для финансирования украинского оружия.

По словам немецких чиновников, канцлер Олаф Шольц "не желает рисковать". Один из неназванных чиновников сказал, что этот шаг может позволить выдвигать претензии относительно рабства и колониализма для других европейских столиц

Напомним

В Reuters, со ссылкой на слова двух официальных лиц G7, заявили, что предложение США по использованию будущих процентов с замороженных российских активов для помощи Украине, вместо полной их конфискации, набирает популярность среди стран Группы семи.

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