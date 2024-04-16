США поддерживает разблокирование замороженных активов рф в пользу Украины: какие пути рассматривают

США и их союзники из "Большой семерки" (G7) продолжают исследовать пути разблокирования почти 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен во вторник. Ее слова цитирует Reuters, передает УНН.

Детали

Во время пресс-конференции в Вашингтоне, состоявшейся в кулуарах весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка в США, Йеллен отметила, что имеет страх относительно России, которая может ободриться внутренней дискуссией в США и других странах о продолжении помощи Украине.

Я боюсь, что россия начинает замечать признаки того, что США и наши союзники устают или им труднее находить пути поддержки Украины, и это дает им надежду, что они смогут пережить нас и ждать, пока наша решимость развалится. - сказала Йеллен.

Поэтому Йеллен убеждена, что Украине нужны постоянные потоки поддержки, и это чрезвычайно побуждает к монетизации замороженных российских активов.

Йеллен сказала, что она участвовала во многих разговорах по этому вопросу, и он будет обсуждаться на встрече Большой семерки (G7) развитых экономик в среду.

Она также отметила, что обсуждается ряд возможностей, от прямого ареста активов до использования их в качестве залога, отметив, что Вашингтон "очень поддерживает" недавние шаги Европейского Союза по отделению процентного дохода от обездвиженных активов.

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В то же время высокопоставленный чиновник Министерства финансов сказал, что никаких вариантов не рассматривалось, но отметил, что Украина также не будет иметь возможности поглотить всю сумму сразу, даже если все замороженные активы будут арестованы.

Одно из самых многообещающих рассматриваемых предложений заключается в том, чтобы страны Большой семерки извлекли проценты из замороженных российских активов, чтобы использовать их в качестве обеспечения займов или облигаций, выпущенных для помощи Украине, сообщили источники, знакомые с проблемой.

Обсуждения этого вопроса продолжатся на этой неделе, сказал представитель казначейства, но никаких важных вех не ожидается. Чиновник отказался сказать, какой вариант является более вероятным, отметив, что окончательное решение будет принято лидерами G7.

В комментарии Reuters, чиновник также отметил, что прошлые действия - включая замораживание активов - тоже казались маловероятными за несколько месяцев до их выполнения.

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Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил Reuters, что на этой неделе встретится с министром финансов Германии Кристианом Линднером и другими официальными лицами G7, подчеркнув необходимость единства G7 в отношении любого подхода, который будет выбран.

Соединенные Штаты настаивают на том, что в международном праве есть прочная основа для ареста российских активов, но Германия и Франция выразили обеспокоенность относительно любого такого шага, обеспокоенные тем, что он может создать опасные прецеденты.

Использование процентов от активов в качестве обеспечения займов или облигаций не потребует ареста активов.