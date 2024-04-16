МВФ и Всемирный банк обсудят использование замороженных активов РФ для помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
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Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
  •  109613 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
  •  113162 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
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Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

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Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
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Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  202216 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  194924 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  194800 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189492 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  129113 просмотра

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Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

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9 апреля 2024, 13:31  •  394555 просмотра

МВФ и Всемирный банк обсудят использование замороженных активов РФ для помощи Украине

Встречи МВФ и Всемирного банка на этой неделе имеют целью обсудить разблокирование замороженных российских активов для поддержки сопротивления Украины и ее долгосрочного восстановления.

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МВФ и Всемирный банк обсудят использование замороженных активов РФ для помощи Украине

Джонсон представил свой план помощи для Украины

Джонсон планирует представить четыре отдельных законопроекта, направленных на помощь Украине, Израилю, Тайваню и другим приоритетам национальной безопасности, включая использование конфискованных российских активов для помощи Украине.

Война •   •  336 просмотра
Джонсон представил свой план помощи для Украины

Нетаньяху: международное сообщество должно "объединиться в противостоянии этой иранской агрессии"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество объединиться против иранской агрессии, которую он охарактеризовал как полномасштабную кампанию, угрожающую миру во всем мире и всему ближневосточному региону.

Война •   •  597 просмотра
Нетаньяху: международное сообщество должно "объединиться в противостоянии этой иранской агрессии"

МАГАТЭ предложит Украине и России проверить техническое состояние Запорожской АЭС

МАГАТЭ планирует предложить России и Украине провести оценку технического состояния неработающей Запорожской АЭС в 2024 году.

Война •   •  1639 просмотра
МАГАТЭ предложит Украине и России проверить техническое состояние Запорожской АЭС

Украина срочно нуждается в ПВО - представитель Пентагона

По словам представителя Пентагона, Украина срочно нуждается в средствах противовоздушной обороны, и он отметил необходимость принятия Конгрессом США дополнительного финансирования для поддержки Вооруженных сил Украины.

Война •   •  3090 просмотра
Украина срочно нуждается в ПВО - представитель Пентагона

Канада вслед за США наложила новые санкции против Беларуси

Канада вводит новые санкции против 21 человека в Беларуси за подавление протестов и нарушение прав человека после президентских выборов 2020 года.

Общество •   •  3115 просмотра
Канада вслед за США наложила новые санкции против Беларуси

Reuters: Украина, Турция и Россия договаривались о судоходстве в Черном море

Украина, Турция и Россия договорились об обеспечении безопасного судоходства для торговых судов в Черном море, при этом Киев и Москва обязались не атаковать, не захватывать и не обыскивать невоенные грузовые суда.

Война •   •  4844 просмотра
Reuters: Украина, Турция и Россия договаривались о судоходстве в Черном море

Чехия заключила контракты на 180 тыс. боеприпасов для Украины

Чешская Республика законтрактовала 180 000 боеприпасов для Украины и работает над тем, чтобы законтрактовать еще 300 000 боеприпасов в рамках своей инициативы по поддержке оборонных усилий Украины.

Война •   •  5617 просмотра
Чехия заключила контракты на 180 тыс. боеприпасов для Украины

россияне захватили новые позиции возле 4 населенных пунктов на трех направлениях - DeepState

По данным аналитиков DeepState, российские войска захватили новые позиции вблизи четырех населенных пунктов на Авдеевском, Ореховском и Новопавловском направлениях.

Война •   •  6752 просмотра
россияне захватили новые позиции возле 4 населенных пунктов на трех направлениях - DeepState

Юрком ПАСЕ признал российскую нефтяную отрасль законной целью для ударов ВСУ - Гончаренко

Юридический комитет ПАСЕ признал российскую нефтяную промышленность законной целью для ударов Вооруженных сил Украины, по словам народного депутата Алексея Гончаренко, это означает, что Украина должна "бить и бить по всем нефтеперерабатывающим заводам в россии, чтобы их не осталось".

Война •   •  7651 просмотра
Юрком ПАСЕ признал российскую нефтяную отрасль законной целью для ударов ВСУ - Гончаренко