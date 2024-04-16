МВФ и Всемирный банк обсудят использование замороженных активов РФ для помощи Украине

Заседания МВФ и Всемирного банка, которые состоятся на этой неделе, дают возможность достичь прогресса в использовании замороженных российских активов для помощи Украине, заявил в понедельник высокопоставленный представитель Министерства финансов США, передает УНН.

Детали

В ходе заседаний планируется, в частности, "обсудить способы разблокирования иммобилизованных российских активов для поддержки продолжающегося сопротивления и долгосрочного восстановления Украины", пояснил представитель Минфина, беседуя с журналистами.

Его комментарии прозвучали на фоне усиливающихся в Вашингтоне и Европе призывов создать фонд для Украины с использованием миллиардов долларов на российских банковских счетах, инвестиций и других активов, замороженных на Западе после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Представитель Минфина также заявил журналистам: "Я хочу самым решительным образом осудить нападение Ирана на Израиль (имеющее место) в выходные".

Назвав Иран и его сторонников "дестабилизирующей силой" на Ближнем Востоке, он добавил, что последние события должны стать важной темой для обсуждения во время будущих встреч.

Контекст

На этой неделе Министерство финансов США проведет четвертое заседание американо-китайских рабочих групп по экономике и финансам, цель которого - начать обмен более подробными данными и попытаться достичь прогресса, в частности, в вопросе о сбалансированном экономическом росте.

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