ПАСЕ приняла резолюцию для восстановления Украины с использованием активов рф. Стефанчук рассказал детали

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла важную резолюцию "Поддержка восстановления Украины". В частности, Ассамблея призвала к созданию международного компенсационного механизма под эгидой Совета Европы. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook, передает УНН.

"Сегодня ПАСЕ приняла важную резолюцию "Поддержка восстановления Украины", - написал Стефанчук.

В частности, по его словам, Ассамблея:

- призвала к созданию международного компенсационного механизма под эгидой Совета Европы;

- призвала государства-члены Совета Европы и государства, не являющиеся членами Совета Европы, которые владеют российскими государственными активами, активно сотрудничать в скорейшей передаче этих активов в созданный международный компенсационный механизм;

- призвала к созданию международного трастового фонда, куда будут депонированы все российские государственные активы, находящиеся во владении государств-членов и не членов Совета Европы;

- призвала к созданию беспристрастной и эффективной международной комиссии по рассмотрению претензий.

"Совет Европы уже продемонстрировал лидерство в создании Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины. Сейчас Совет Европы должен играть значительную роль в поддержке усилий по восстановлению Украины, рекомендуя арестовать российские государственные активы с этой целью", - отметил Стефанчук.

Ранее

Стефанчук обсуждал с президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорусом Руссопулосом механизм компенсации ущерба от российской агрессии и создание спецтрибунала за преступление агрессии против Украины.