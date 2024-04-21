США призвали ЕС уменьшить налоги на доходы от замороженных активов России

Власти США призвали европейских регуляторов снизить налоги на доходы от замороженных российских активов. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на заместителя помощника президента США по национальной безопасности Далипа Сингха, который занимается вопросами мировой экономики, передает УНН.

Детали

США выступили с инициативой снизить налоги на доходы от замороженных российских активов в рамках предложения по финансированию Украины путем займов под будущие доходы от этих активов.

Этот план может быть реализован за счет выпуска облигаций для частного сектора или кредитов со стороны правительств G7, которые будут погашены прежде всего за счет процентных доходов от замороженных активов. Согласно этому плану, Украина может получить $50 млрд уже этим летом.

Далип Сингх заявил, что очень важно "максимизировать годовой процентный доход" от замороженных российских активов. Кредиторам понадобятся гарантии, что они получат погашение, чего можно достичь, отложив определенную долю резервов под проценты. Изменение налогового режима может увеличить ежегодный процентный доход от замороженных активов до €5 млрд.

Не только то, куда инвестируются активы, имеет значение, но и уровень их налогообложения. Мы должны максимально использовать каждый евро из этих обездвиженных резервов на благо Украины заявил Далип Сингх.

По его словам, страны G7 планируют передать Украине средства от заблокированных активов уже этим летом.

Отмена налогов потребует "значительных юридических изменений в системе налогообложения корпораций в Бельгии", сказал один из участников обсуждений. Он также добавил, что изменение налогового режима маловероятно.

Дополнение

Основная часть активов российского центрального банка - примерно 190 млрд евро - хранится в Euroclear.

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