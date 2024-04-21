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США призвали ЕС уменьшить налоги на доходы от замороженных активов России
США призывают ЕС снизить налоги на доходы от замороженных российских активов, чтобы максимизировать средства, которые могут быть одолжены Украине, потенциально до 50 миллиардов долларов этим летом, путем выпуска облигаций или займов, которые будут погашаться за счет процентов от этих активов.
Эрдоган встретился в Стамбуле с руководителем политбюро ХАМАС
Президент Турции Эрдоган встретился в Стамбуле с председателем политбюро Хамаса Исмаилом Ханией, чтобы обсудить гуманитарную помощь для Газы и инициативы по прекращению огня.
Мужчина, который поджег себя возле суда над Трампом, скончался от полученных травм
Мужчина, который поджег себя возле здания суда над Трампом, скончался от полученных травм.
На Харьковщине вспыхнул масштабный пожар из-за вражеского обстрела - ГСЧС
В результате российских обстрелов в Куриловке Харьковской области возник масштабный пожар, который уничтожил 3 дома и хозяйственные постройки на площади более 600 квадратных метров.
В США одобрили новый законопроект о запрете TikTok
Палата представителей США одобрила законопроект, который может запретить TikTok, если компания ByteDance не продаст социальную сеть в течение года.
Блинкен едет в Китай, чтобы Пекин прекратил поддерживать Россию в войне против Украины
Блинкен посетит Китай, чтобы призвать Пекин прекратить поддержку России в войне в Украине.
"Плохой день для Путина" - Кулеба об одобрении помощи США
Палата представителей Конгресса США одобрила важный пакет помощи Украине, что побудило министра иностранных дел Украины Кулебу объявить этот день "плохим днем для Путина" и высоко оценить непоколебимую поддержку Америки в отстаивании своих ценностей.
США планируют направить в Украину дополнительных военных советников - Politico
США рассматривают возможность направить до 60 дополнительных военных советников в свое посольство в Киеве для поддержки логистики, надзора и обслуживания вооружений, поставляемых в Украину, расширяя свое небоевое военное присутствие в стране.
Ущерб окружающей среде от российских атак превышает 2,4 трлн грн - министр
По словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, российская агрессия против Украины нанесла ущерб окружающей среде на сумму более 2,4 триллиона гривен.
WP: Пентагону понадобится меньше недели, чтобы доставить оружие украинским подразделениям
Пентагону понадобится меньше недели, чтобы доставить украинским войскам оружие и боеприпасы, в том числе 155-мм снаряды НАТО, боеприпасы для реактивной артиллерии, системы противовоздушной обороны и т. д., после одобрения нового пакета помощи Киеву.