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В Украине над вопросом конфискации замороженных активов рф будет работать отдельная подгруппа: правительство приняло решение
Кабинет министров одобрил создание подгруппы для работы над конфискацией замороженных российских суверенных активов за рубежом в пользу Украины.
Идут постоянные попытки восстановить положение со стороны оккупантов: Плетенчук о ситуации на юге
Оккупанты постоянно пытаются восстановить ситуацию на юге Украины путем неудачных штурмовых операций: вчера состоялось 11 атак и еще 3 сегодня на Запорожском и Херсонском направлениях, но украинские войска отбивают эти попытки.
Удар рф по Харькову: в ОВА подтвердили гибель женщины
Женщина погибла и мужчина получил ранения в Харькове в результате российских ударов, которые разрушили по меньшей мере два частных дома.
В Хмельницкой области в результате подрыва запала гранаты травмировался мужчина: его госпитализировали
В Староконстантинове, что в Хмельницкой области, в результате подрыва запала гранаты травмировался 32-летний мужчина. Устройство взорвалось у него в руках, мужчину госпитализировали в больницу.
В пригороде Херсона от вражеского попадания загорелись здания: фото
российский обстрел попал в жилые дома и летнюю кухню в пригороде Херсона, вызвав пожары, но обошлось без жертв.
Атака рф на Харьков: есть предварительная информация о погибшей женщине, еще одном пострадавшем
В результате российского удара в Харькове, предварительно, погибла женщина, еще один человек получил ранения, под завалами могут быть люди.
Удар рф по Харькову: известно об одном пострадавшем
Удар рф по Харькову привел к тому, что есть один пострадавший и повреждения частного дома.
Более 2 000 человек арестованы в американских кампусах с начала пропалестинских протестов
С 18 апреля во время пропалестинских протестов в около 40 университетах в 25 штатах США были арестованы почти 2 000 человек.
В кремле считают комментарии Макрона и Кэмерона по Украине "очень опасными"
Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков назвал заявления министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона и президента Франции Эммануэля Макрона о возможности нанесения ударов по России и введения западных войск в Украину "опасными" и "эскалацией напряженности" вокруг войны в Украине, что потенциально представляет угрозу для европейской безопасности.
Соучредитель Биржи Благотворительности "ДоброДій" Елена Соседка получила "Крест Почета" от МО за помощь армии
Соучредитель Биржи Благотворительности "ДоброДій" Елена Соседка получила «Крест Почета» от МО за помощь армии.