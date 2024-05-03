В Украине над вопросом конфискации замороженных активов рф будет работать отдельная подгруппа: правительство приняло решение

Кабинет министров принял решение о создании подгруппы по вопросам конфискации замороженных российских суверенных активов за рубежом в пользу Украины. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства в пятницу, пишет УНН.

Президент Владимир Зеленский поставил четкую задачу - сделать так, чтобы замороженные на Западе российские активы были направлены в пользу Украины. Сегодня делаем важный шаг. Утверждаем проект указа Президента Украины, который обновляет состав рабочей группы, занимающейся разработкой механизмов возмещения. И создаем отдельную подгруппу, которая непосредственно будет работать над вопросом конфискации российских суверенных активов за рубежом - написал Шмыгаль в Telegram.

По его словам, в состав подгруппы также войдут представители министерств, Офиса Президента, парламента, НБУ, украинские и иностранные эксперты.

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