В Украине уже засеяно более половины яровых культур от запланированного - Шмыгаль

Сейчас в Украине уже засеяно 7,2 млн гектаров яровых культур, из 13,5 млн гектаров, которые планируется засеять в течение весенней посевной. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства в пятницу, пишет УНН.

Детали

Одним из главных элементов нашей экономической устойчивости остается аграрный сектор. Успешно проводим уже третью посевную во время полномасштабной войны. Сейчас уже засеяли 7,2 млн гектаров яровых культур. Всего в течение весенней посевной планируем засеять 13,5 млн гектаров. Этого достаточно для внутренних потребностей и для сохранения экспортного потенциала - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что Украина в апреле экспортировала более 13 млн тонн товаров, что больше, чем в последний довоенный месяц.

Кроме улучшения логистики, государство помогает непосредственно сельхозпроизводителям. Правительство отсрочило возврат долгов хозяйствам, чьи земли находятся под оккупацией или в зоне боевых действий. Через Государственный аграрный реестр есть возможность получить субсидию тем, кто обрабатывает землю на деоккупированных территориях. Кроме того, аграрии могут получить 25% компенсации стоимости приобретенной сельхозтехники украинских производителей и 80% стоимости работ по разминированию - добавил Шмыгаль.

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