В Украине уже засеяно более половины яровых культур от запланированного - Шмыгаль

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
  •  125134 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  125837 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  127856 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  118603 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  108383 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  126530 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125208 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119420 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115179 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102001 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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Публикации

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

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В Украине уже засеяно более половины яровых культур от запланированного - Шмыгаль

Украина уже засеяла более половины из запланированных 13,5 миллионов гектаров яровых культур - 7,2 миллиона гектаров.

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В Украине уже засеяно более половины яровых культур от запланированного - Шмыгаль

На Запорожье силы ПВО уничтожили вражеский разведывательный БПЛА

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили российский разведывательный беспилотник в Запорожской области.

Война •   •  6005 просмотра
На Запорожье силы ПВО уничтожили вражеский разведывательный БПЛА

Уик-энд в семейном кругу: топ фильмов для пасхальных выходных

УНН предлагает подборку разнообразных фильмов для просмотра на пасхальных выходных, среди которых комедии, анимационные фильмы и библейские истории.

УНН Lite •   •  6506 просмотра
Уик-энд в семейном кругу: топ фильмов для пасхальных выходных

россияне ударили по Харькову авиабомбой УМПБ Д-30: в ОВА рассказали о последствиях

82-летняя прикованная к постели женщина погибла, еще двое получили ранения, а 15 домов были повреждены или разрушены в Харькове в результате российской атаки с использованием модифицированной бомбы УМПБ Д-30.

Война •   •  6801 просмотра
россияне ударили по Харькову авиабомбой УМПБ Д-30: в ОВА рассказали о последствиях

Берлин предлагает бесплатно передать бывшую виллу Геббельса новым владельцам, желающим отреставрировать и поддерживать комплекс

Власти Берлина рассматривают возможность бесплатно отдать бывшую виллу Геббельса новым владельцам, которые отреставрируют и будут поддерживать комплекс в надлежащем состоянии, поскольку на содержание нацистского объекта требуются большие средства.

Новости Мира •   •  6107 просмотра
Берлин предлагает бесплатно передать бывшую виллу Геббельса новым владельцам, желающим отреставрировать и поддерживать комплекс

Китай запустил историческую миссию для получения образцов с обратной стороны Луны

Китай запустил зонд "Chang'e-6" для возвращения образцов камней и почвы из древнего бассейна Южного полюса-Айткен на дальней стороне Луны, что является первой такой миссией в мире.

Новости Мира •   •  6313 просмотра
Китай запустил историческую миссию для получения образцов с обратной стороны Луны

Женщина пыталась вывезти в Польшу скрипку Stradivarius

Скрипка «Antonius Stradivarius» 1713 года производства, потенциально имеющая культурную и историческую ценность, была найдена в багажном отделении автомобиля на пограничном пункте пропуска «Краковец».

Общество •   •  6804 просмотра
Женщина пыталась вывезти в Польшу скрипку Stradivarius

С какими болезнями могут мобилизовать в армию? В Минобороны определили перечень

Министерство обороны утвердило приказ, устанавливающий перечень заболеваний для определения годности к военной службе с такими категориями, как полностью годен, годен для тыловых подразделений и непригоден.

Война •   •  8846 просмотра
С какими болезнями могут мобилизовать в армию? В Минобороны определили перечень

Конгресс США вдвое увеличил расходы на производство артиллерийских боеприпасов

Конгресс удвоил финансирование до 6 миллиардов долларов на производство 155-мм артиллерийских снарядов для пополнения запасов, истощенных поставками в Украину и Израиль, с целью увеличить ежемесячное производство до 100 000 единиц к лету 2025 года.

Новости Мира •   •  7460 просмотра
Конгресс США вдвое увеличил расходы на производство артиллерийских боеприпасов

Практически все земли, которые получили участники АТО, сейчас в обработке, с них платятся налоги, создаются рабочие места - Николай Сольский

Почти все земли, полученные участниками АТО, сейчас обрабатываются, с них платятся налоги, создаются рабочие места, в отличие от предыдущей незаконной передачи государственных земель в аренду Национальной академией аграрных наук Украины за наличные без надлежащих на то прав.

Экономика •   •  9569 просмотра
Практически все земли, которые получили участники АТО, сейчас в обработке, с них платятся налоги, создаются рабочие места - Николай Сольский