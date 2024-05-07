В оккупации остается около 18% сельхозземель, но около 20 млн га используется для выращивания зерновых и масличных культур - Минагро

Сейчас во временной оккупации остается около 15-18% сельхозземель, но сейчас около 20 млн гектар земель используется с точки зрения выращивания зерновых и масличных культур и из них более 13 млн гектаров - это будут яровые культуры, которые сеются весной. Об этом в эфире телемарафона рассказал первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает УНН.

Детали

Действительно, к сожалению, во временной оккупации остается около 15-18% сельхозземель. Действительно мы не можем говорить, что весь потенциал можно использовать, который есть в административных границах Украины. Но около 20 млн гектар земель используется с точки зрения выращивания зерновых и масличных культур и из них более 13 млн гектаров - это будут яровые культуры, которые сеются весной. Сейчас, в эти дни, в эти недели - сказал Высоцкий.

Он отметил, что украинские аграрии показывают несокрушимость и продолжают работать.

Погода позволяет наверстывать посева и поэтому по состоянию на сегодня эти площади даже больше, чем анонсировано - сообщил Высоцкий.

Напомним

Сейчас в Украине уже засеяно 7,2 млн гектаров яровых культур, из 13,5 млн гектаров, которые планируется засеять в течение весенней посевной.