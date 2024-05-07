Некоторые виды урожая планируется засеять больше чем надо для обеспечения внутреннего спроса - Минагро

Зерновых и масличных культур в Украине планируется вырастить в несколько раз больше внутренней потребности. Об этом в эфире телемарафона рассказал первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает УНН.

Детали

"Зерновых культур - это прежде всего ячмень и кукуруза планируется засеять достаточно для обеспечения внутренней потребности. Объективно даже в несколько раз больше будет урожай, чем внутренняя потребность. Мы останемся значительным экспортером зерна в следующем году. Аналогичная ситуация по масличным культурам, где также сои и подсолнечника планируется вырастить больше, чем внутренняя потребность. Мы будем экспортерами и влиять на международные цены", - сказал Высоцкий.

Он отметил, что поскольку международный рынок не является настолько большим, что исключительно урожай не является единственным фактором.

"Поэтому сейчас по всему южному полушарию следят за посевом и соответственно от того будет конечная цена, которая будет влиять и на внутренний рынок. Уже точно понятно, что дефицита кормов не будет. Практически завершен посев сахарной свеклы, где выращивается сахар. Площади являются такими, что позволяют говорить о производстве больше, чем внутреннее потребление. Поэтому по этому продукту также потребитель может быть спокойным", - добавил Высоцкий.

Напомним,

Сейчас во временной оккупации остается около 15-18% сельхозземель, но сейчас около 20 млн гектар земель используется с точки зрения выращивания зерновых и масличных культур и из них более 13 млн гектаров - это будут яровые культуры, которые сеются весной.