До критичної ситуації не повернемось: у Мінагро прокоментували можливість повторного блокування кордону польськими фермерами

У Міністерстві аграрної політики та продовольства налаштовані оптимістично, що до повторної ситуації, яка була з блокуванням кордону польськими фермерами, не вдасться повернутися. Про це в ефірі телемарафону розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає УНН.

Домовленості передувало багато роботи з усіх сторін і діалогу. Дуже важливо, що також активно включилися в цей діалог українські фермери, об’єднання українських агровиробників до прямого діалогу з польськими колегами. Тому це дає оптимізм. Те, що діалог не зупинився на факті розблокування кордонів. Він триває і між міністерствами, і між профільними асоціаціями. З урахуванням тих обставин є стриманий оптимізм, що до такої критичної ситуації, яка була з блокуванням, не доведеться повертатися, а якщо виникатиму такі застереження, то їх можна буде врегулювати на базі вже цього побудованого двостороннього діалогу