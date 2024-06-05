У посольстві прокоментували ситуацію на кордоні з поляками, переговори з якими зірвало НАБУ
Київ • УНН
У посольстві прокоментували ситуацію на кордоні з поляками, переговори з якими зірвало НАБУ.
Польські фермери знову блокують кордони з Україною для вантажного автотранспорту. УНН запитав у посольства України в Польщі про те, як проходять переговори щодо вирішення ситуації, яка радикально змінила хід після звільнення Миколи Сольського з посади міністра агрополітики.
У відповідь на запит УНН повідомили, що з початку 2024 було проведено понад 10 зустрічей на рівні керівників профільних міністерств, під час яких обговорювалися шляхи покращення співпраці та вдосконалення роботи пунктів пропуску. Останні зустрічі пройшли ще у березні.
Зокрема, питання співробітництва у галузі сільського господарства обговорювалися 11 березня у Львові під час проведення Девʼятого засідання українсько-польської Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва та 28 березня у Варшаві під час спільних консультацій урядів України і Польщі.
Зараз, як зазначили у посольстві, опрацьовується питання проведення зустрічі представників України та Польщі.
Нагадаємо
Востаннє динаміка у домовленостях між Україною та Польщею спостерігалася у березні. 27 березня у Варшаві були переговори міністра сільського господарства Польщі Чеслава Сєкерського і глави Мінагрополітики України Миколи Сольського.
Наступного дня відбулася зустріч прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Варшаві. За підсумками зустрічі Туск заявив, що Київ і Варшава зробили "крок уперед" щодо врегулювання експорту української сільгосппродукції у Євросоюз.
Проте вже наступного місяця ситуація кардинально змінилися, і попередні всі домовленості на рівні керівництва двох країн фактично були анульовані. Причиною стали НАБУ і САП, які у квітні оголосили підозру Сольському за події семирічної давнини, коли він ані міністром, ані депутатом ВР ще не був. Справа антикорупціонерів стосується спору за земельні ділянки у Сумській області, які, за версією слідства, начебто належали Національній аграрній академії, проте були приватизовані учасниками АТО, правову допомогу яким начебто надавав Сольський. Для того, аби звинувачення антикорупціонерів підтвердилися, їм для початку треба довести, що ця земля дійсно належала НААН - але наразі таких даних і офіційних документів немає.
Хто виграв від справи проти Сольського і до чого тут "витік інформації" в НАБУ04.06.24, 09:04 • 192493 перегляди
Справа, як-то кажуть, "шита білими нитками", детективи НАБУ та прокурори САП не можуть надати доказів своєї версії. Понад те, стало відомо, що слідство намагалося "злити" експертизу, яка, вочевидь, свідчила про невинуватість Сольського. Тим не менше, публічні звинувачення зробили своє - поляки скористалися формальною підставою і вийшли з переговорів, а Сольський залишив свій пост міністра. Відтоді динаміки у переговорів немає, тож поляки знову вирішили повернутися до блокування кордонів.