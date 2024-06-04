Хто виграв від справи проти Сольського і до чого тут "витік інформації" в НАБУ

Днями розгорівся скандал навколо Національного антикорупційного бюро України. Директор бюро Семен Кривонос відсторонив свого першого заступника Гізо Углаву від виконання обов’язків на час досудового розслідування щодо ймовірного витоку інформації в НАБУ.

Варто зауважити, що Гізо Углава працює першим заступником директора НАБУ з квітня 2015 року і є одним з ідеологів створення антикорупційного органу.

Поки можна лише здогадуватися, скільки закритої інформації і кримінальних проваджень могло бути "злито" за такий величезний період.

Однак, експерти називають справу про "злив інформації" результатом поділу сфер впливу. Як відомо, у квітні 2022 року сплив термін повноважень попереднього директора НАБУ Артема Ситника. Гізо Углава навіть певний час виконував обовʼязки керівника бюро. Тож, чи не став цей період переломним у його карʼєрі "моментом", коли він міг перейти межу?

За інформацією співрозмовників УНН, проти Гізо Углави та ще сімох осіб у Європі також розслідують кримінальне провадження через ймовірний витік інформації. По якій саме справі чи кількох міг бути злив поки невідомо, але, проаналізувавши останні гучні справи НАБУ, - привід задуматися є.

Як відомо, з початку року переговори України з Польщею щодо розблокування кордонів були досить динамічними і навіть мали нестійкий, проте позитивний ефект. Ці переговори зі сторони України проводив ексміністр агрополітики Микола Сольський.

Відразу після заяви НАБУ про розкриття схеми розкрадання держаних земель, у якій фігурує міністр агрополітики, заступник польського міністра сільського господарства Міхал Колодзєйчак заявив про вихід Польщі з переговорів з Україною.

Деякі експерти схиляють до думки, що такий хід Польщі був задуманим і справа Сольського не випадково збігла у часі з демаршем поляків, які тим часом стрімко нарощують свій експорт у білорусь.

НАБУ намагалося приховати експертизу, яка свідчила про невинуватість ексміністра Сольського

Нагадаємо

Голова Мінагрополітики Микола Сольський раніше прокоментував підозри, які йому висунуло НАБУ. За його словами, йдеться про події 2017-2018 років, тобто задовго до того, як він став міністром.

Окрім того, у деклараціях ексміністра та його родини відсутні будь-які землі у Сумській області, заволодіння якими приписують ексміністру. Чим саме заволодів Сольський, УНН поцікавився безпосередньо у САП. Але і там відповідь не надали.

Також Микола Сольський розповів, як Національна академія аграрних наук України незаконно здавала в оренду державні землі, отримуючи за це готівкові кошти. При цьому, у багатьох випадках НААН та її держпідприємства не могли навіть підтвердити своє право користування цими земельними ділянками.