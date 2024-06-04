Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
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Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
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Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертовЭксклюзив
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"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследованиеЭксклюзив
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Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ
Сразу после заявления НАБУ о раскрытии схемы хищения государственных земель, в которой фигурирует министр агрополитики, заместитель польского министра сельского хозяйства Михал Колодзейчак заявил о выходе Польши из переговоров с Украиной. Некоторые эксперты склоняются к мнению, что такой ход Польши был задуманным и дело Сольского не случайно совпало во времени с демаршем поляков, которые тем временем стремительно наращивают свой экспорт в беларусь.
Враг утром обстрелял Купянск на Харьковщине: есть пострадавший
Один человек был ранен в Купянске Харьковской области в результате обстрела со стороны России утром 4 июня.
По Украине ожидается до 33° тепла и грозы, местами град и шквалы - синоптики
4 июня в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, град и шквалы со скоростью 15-20 м/сек, температура воздуха составит от 12-17°C ночью до 22-33°C днем.
Ситуация с наводнениями на юге Германии улучшается, уровень воды снижается
Уровень воды в реках на юге Германии постепенно снижается после наводнений, а немецкая метеорологическая служба отменяет предупреждения о неблагоприятных погодных условиях в регионе.
В Херсонской области россияне попали в учебные заведения, ранили четырех человек
За минувшие сутки российские военные нанесли удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре во многих населенных пунктах Херсонской области, повредив 15 частных домов, попав в учебное заведение, детский сад, аптеку, офисное здание, газопроводы, территорию агрофирмы, складские помещения и частные автомобили, в результате чего 4 человека получили ранения.
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
Член Комитета Верховной Рады Украины по транспорту Николай Величкович заявил, что компании, чьи транспортные средства нарушают весовые нормы на дорогах, должны понести наказание, а также предложил предприятиям, причастным к повреждению дорог, внести финансовый вклад в их ремонт в качестве проявления социальной ответственности.
В Белом доме объяснили, возможно ли расширение разрешения Украине бить американским оружием по целям на территории рф
Расширение разрешения для ВСУ стрелять по территории рф будет зависеть от ситуации на поле боя, указал Джон Кирби.
Удар рф по Днепру: количество пострадавших возросло до 7, среди которых двое детей
В Днепре 7 человек, в том числе 2 ребенка, получили ранения из-за попадания осколков вражеских ракет.
В небе над Украиной ночью уничтожили запущенные врагом 2 ракеты "Искандер" и два беспилотника
По словам командующего ВС ВС Украины, в ночь на 4 июня средства ПВО Украины сбили две крылатые ракеты "Искандер" и два беспилотника, в то время как два других беспилотника прекратили свое существование самостоятельно.
Масштабный пожар на складе в Киеве потушили
Спасатели потушили крупный пожар на складе площадью 2000 квадратных метров на улице Закревского в Деснянском районе Киева, задействовав 24 пожарные машины и 96 человек личного состава, о пострадавших не сообщается.