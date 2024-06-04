Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

На днях разгорелся скандал вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины. Директор бюро Семен Кривонос отстранил своего первого заместителя Гизо Углаву от исполнения обязанностей на время досудебного расследования относительно вероятной утечки информации в НАБУ.

Стоит заметить, что Гизо Углава работает первым заместителем директора НАБУ с апреля 2015 года и является одним из идеологов создания антикоррупционного органа.

Пока можно лишь догадываться, сколько закрытой информации и уголовных производств могло быть "слито" за такой огромный период.

Однако, эксперты называют дело о "сливе информации" результатом разделения сфер влияния. Как известно, в апреле 2022 года истек срок полномочий предыдущего директора НАБУ Артема Сытника. Гизо Углава даже некоторое время исполнял обязанности руководителя бюро. Итак, не стал ли этот период переломным в его карьере "моментом", когда он мог перейти черту?

По информации собеседников УНН, против Гизо Углавы и еще семерых человек в Европе также расследуют уголовное производство из-за вероятной утечки информации. По какому именно делу или нескольким мог быть слив пока неизвестно, но, проанализировав последние громкие дела НАБУ, - повод задуматься есть.

Как известно, с начала года переговоры Украины с Польшей по разблокированию границ были достаточно динамичными и даже имели неустойчивый, однако положительный эффект. Эти переговоры со стороны Украины проводил экс министр агрополитики Николай Сольский.

Сразу после заявления НАБУ о раскрытии схемы хищения государственных земель, в которой фигурирует министр агрополитикы, заместитель польского министра сельского хозяйства Михал Колодзейчак заявил о выходе Польши из переговоров с Украиной.

Некоторые эксперты склоняют к мнению, что такой ход Польши был задуманным и дело сельского не случайно совпало во времени с демаршем поляков, которые тем временем стремительно наращивают свой экспорт в Беларусь.

НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского

Напомним

Глава Минагрополитики Николай Сольский ранее прокомментировал подозрения, которые ему выдвинуло НАБУ. По его словам, речь идет о событиях 2017-2018 годов, то есть задолго до того, как он стал министром.

Кроме того, в декларациях экс-министра и его семьи отсутствуют какие-либо земли в Сумской области, завладение которыми приписывают экс-министру. Чем именно завладел Сольский, УНН поинтересовался непосредственно у САП. Но и там ответ не предоставили.

Также Николай Сольский рассказал, как Национальная академия аграрных наук Украины незаконно сдавала в аренду государственные земли, получая за это наличные средства. При этом, во многих случаях НААН и ее госпредприятия не могли даже подтвердить свое право пользования этими земельными участками.