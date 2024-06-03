НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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visshii-antikorruptsionnii-sud-ukrainiВысший антикоррупционный суд Украины
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
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Эксклюзив
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
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"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
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Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

Эксклюзив
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
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Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  171522 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  162922 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  162010 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  148946 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  143616 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  133688 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

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"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  285106 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

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НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) пыталось скрыть результаты экспертизы, которая свидетельствовала о невиновности бывшего министра аграрной политики Николая Сольского в деле о захвате земли, обвинив экспертов в нарушении закона и отказавшись принять их выводы.

политика •   •  23017 просмотра
НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского

Демченко о слухах относительно "минирования" берегов Тисы: это вражеское ИПСО

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко опроверг слухи о минировании берегов реки Тиса, заявив, что такую дезинформацию запускает враг.

Общество •   •  7039 просмотра
Демченко о слухах относительно "минирования" берегов Тисы: это вражеское ИПСО

Во Львовской области мальчик пробил руку ограждением во время игры на спортивной площадке

Мальчик 2014 года рождения пробил руку металлическим ограждением во время игры на спортивной площадке во Львовской области, поэтому спасателям пришлось освободить его руку и передать врачам.

Криминал и ЧП •   •  6255 просмотра
Во Львовской области мальчик пробил руку ограждением во время игры на спортивной площадке

Издевательства с украинскими пленными на Харьковском направлении: прокуратура начала расследование

Прокуратура начала расследование по факту жестокого обращения и издевательств над украинскими военнопленными со стороны российских войск на Харьковском направлении после того, как появилось видео, на котором российские военнослужащие наносят телесные повреждения, имитируют казни и заставляют украинских военнопленных петь гимн СССР.

Война •   •  9178 просмотра
Издевательства с украинскими пленными на Харьковском направлении: прокуратура начала расследование

Экс сотрудника расформированных внутренних войск задержали за шпионаж для врага за подразделениями ВСУ на обороне Харькова - СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Харькове российского информатора, который шпионил за подразделениями Вооруженных сил, обороняющих город.

Война •   •  8146 просмотра
Экс сотрудника расформированных внутренних войск задержали за шпионаж для врага за подразделениями ВСУ на обороне Харькова - СБУ

На севере Чехии от удара молнии пострадали 18 человек

18 человек, в том числе 9 детей, получили ранения в результате удара молнии во время детского праздника в парке города Либерец на севере Чехии.

Новости Мира •   •  8020 просмотра
На севере Чехии от удара молнии пострадали 18 человек

Ограничения электроснабжения действуют по всей Украине в течение суток, запланирован значительный импорт - Минэнерго

В Украине сегодня в течение суток применяются ограничения электроснабжения, запланирован значительный импорт, из-за непогоды обесточены более 55 тысяч абонентов.

Общество •   •  10739 просмотра
Ограничения электроснабжения действуют по всей Украине в течение суток, запланирован значительный импорт - Минэнерго

Спикер грузинского парламента подписал закон об "иноагентах"

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал противоречивый закон об "иностранных агентах", который требует от СМИ, которые по данным 2023 года получали более 20% дохода из-за рубежа регистрироваться как организации, "проводящие интересы иностранной силы".

Новости Мира •   •  8467 просмотра
Спикер грузинского парламента подписал закон об "иноагентах"

Документы районных ВЛК Полтавщины арестовали из-за наибольшего в Украине показателя признанных непригодными к службе

Суд изъял документы районных военно-врачебных комиссий (ВКЛ) Полтавской области из-за наивысшего в Украине показателя (20%) лиц, признанных непригодными к службе после прохождения комиссий.

Общество •   •  11217 просмотра
Документы районных ВЛК Полтавщины арестовали из-за наибольшего в Украине показателя признанных непригодными к службе

Без Миколенко: объявлена заявка на товарищеский матч Украина-Германия

Национальная сборная Украины проведет товарищеский матч против Германии сегодня на стадионе "Макс Морлок" в Нюрнберге. В официальной заявке на матч, который начнется в 21:45 по киевскому времени, указаны 25 игроков.

спорт •   •  8593 просмотра
Без Миколенко: объявлена заявка на товарищеский матч Украина-Германия