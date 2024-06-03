НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского

Национальное антикоррупционное бюро Украины еще в мае 2022 года обратилось к ООО "независимая судебная экспертиза и оценка" для проведения экспертизы по вопросам землеустройства в рамках дела, в котором объявлено о подозрении экс-министру агрополитики Николаю Сольскому. Однако узнав, что результаты будут не в пользу детективов, НАБУ начало обвинять экспертов в нарушении сроков проведения экспертизы и отказываться от нее, пишет УНН.

Детали

В конце апреля этого года НАБУ заявило о разоблачении схемы якобы завладения государственными землями на Сумщине. Само уголовное производство детективы расследуют еще с 2019 года.

В рамках расследования НАБУ в 2022 году назначило экспертизу по вопросам землеустройства, проведение которой поручили экспертам ООО "независимая судебная экспертиза и оценка".

Однако перед самым получением выводов эксперта, НБУ решило отказаться от ее проведения и расторгнуть договор с ООО "независимая судебная экспертиза и оценка", ссылаясь на окончание срока проведения экспертизы.

Эксперт прислал НАБУ свое заключение, однако бюро вернуло его. По информации УНН, причиной стало то, что результаты экспертизы не совпали с "ожиданиями" детективов и были не в их пользу.

Национальное антикоррупционное бюро даже пыталось через суд доказать, что эксперт нарушил сроки проведения экспертизы и не вовремя предоставил заключение. Однако НАБУ дважды проиграло дело в суде.

Эксперт, который готовил упомянутое заключение, в комментарии УНН сообщил, что это первый подобный случай в его практике.

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Добавим

Громкие дела НАБУ нередко закрываются ВАКС как бездоказательные. Например, дела "Ротердам+" и экс министра инфраструктуры Владимира Емельяна. Как заявляла адвокат Ирина Одинец, НАБУ проиграло в суде, потому что в течение расследования детективы по указанным делам "рисовали" судебные экспертизы в дружественных частных конторах, а затем ими манипулировали. Сам Владимир Омелян также отмечал, что детективы привлекали "сомнительных экспертов" во время расследования дела против него.

Напомним

Николай Сольский ранее прокомментировал подозрения, которые ему выдвинуло НАБУ. По его словам, речь идет о событиях 2017-2018 годов, то есть задолго до того, как он стал министром.

Кроме того, в декларациях экс министра и его семьи отсутствуют какие-либо земли в Сумской области, завладение которых приписывают экс-министру. Чем именно завладел Сольский, УНН поинтересовался непосредственно у САП. Но и там ответ не предоставили.

Также Николай Сольский рассказал, как Национальная академия аграрных наук Украины незаконно сдавала в аренду государственные земли, получая за это наличные средства. При этом, во многих случаях наан и ее госпредприятия не могли даже подтвердить свое право пользования этими земельными участками.