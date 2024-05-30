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Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

Киев  •  УНН

30 мая 2024, 08:47  •  8082 просмотра

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Скандалы, связанные с утечками информации и сомнительными делами в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), ставят под угрозу объективность и репутацию этого органа, вызывая сомнения в честности его громких расследований в отношении должностных лиц.

Национальное антикоррупционное бюро Украины регулярно сообщает о разоблачении действующих или бывших чиновников на коррупции. Несмотря на громкие подозрения, задержания и обвинения дела НАБУ разваливаются в судах. Ведь сам орган может оказаться скомпрометированным, на что наталкивает последний скандал по утечке информации из бюро, пишет УНН. 

"Громкие" дела против чиновников сейчас уже никого не удивляют. Однако разоблачения самих антикоррупционеров в нарушении закона вызывают общественный резонанс. На днях директор НАБУ Сергей Кривонос отстранил своего первого заместителя Гизо Углаву от исполнения обязанностей на время досудебного расследования вероятной утечки информации. Эксперты в комментариях УНН отмечали, что если Углава действительно "сливал информацию", то это однозначно коррупция. Очевидно, что этот скандал больно ударит по и без того не безупречной репутации НАБУ и доверию к этому органу.

Стоит отметить, что в сферу компетенции Углавы входили элитные антикоррупционные подразделения, основным направлением деятельности которых является борьба с легализацией незаконных доходов и финансовыми преступлениями. А значит вопросов к "громким" разоблачениям НАБУ становится еще больше.

Среди последних "громких дел" НАБУ, к которой возникает все больше вопросов есть уголовное производство против бывшего министра аграрной политики Николая Сольского. Обстоятельства семилетней давности, о которых идет речь в этом деле, касаются периода адвокатской деятельности Сольского, когда он помог участникам АТО получить земельные участки.

Нардепы в комментариях УНН отмечали, что их не убедили доказательства НАБУ и САП по делу Сольского и предполагали, что уголовное производство может быть политическим преследованием. Эксперты же указывали на то, что подозрение министру совпало с инициативой правительства ликвидировать министерство агрополитики.

К тому же удивляет и то, что делом НАБУ против Сольского воспользовались поляки и ссылаясь на "коррупцию" вышли из переговоров. Некоторые эксперты склоняются к мнению, что так было задумано и дело Сольского не случайно совпало во времени с демаршем поляков, которые тем временем стремительно наращивают свой экспорт в беларусь.

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Еще одним ярким примером политической мотивированности, по мнению экспертов, может быть дело заместителя министра агрополитики Тараса Высоцкого. Детективы инкриминируют ему то, что в начале войны, в марте 2022 года, Высоцкий обеспечивал продуктами питания области по завышенным ценам. Такие обвинения опять-таки возмутили специалистов. Они заявили, что это абсурд - считать цены на рынке, которого не было, потому что в первые месяцы войны остановились все торговые сети, и все украинцы являются свидетелями того.

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Еще одним из показательных может быть "громкое дело" против бывшего министра инфраструктуры Владимира Емельяна. В июне 2020 года детективы НАБУ объявили экс-министру о подозрении в совершении незаконных действий, приведших к недополучению госбюджетом 30,5 млн гривен. Сам Емельян тогда заявлял, что дело против него имеет политическую подоплеку и открыто из-за его критики действий власти. Уже в ноябре 2020 года НАБУ направило это дело в суд. Однако во время судебного разбирательства это дело быстро развалилось и Высший антикоррупционный суд оправдал Владимира Емельяна.

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Поэтому, такие скандалы в НАБУ очевидно компрометируют сам антикоррупционный орган и встает логичный вопрос, не стоит ли власти рассмотреть возможность его перезагрузки.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧПпубликации
visshii-antikorruptsionnii-sud-ukrainiВысший антикоррупционный суд Украины
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
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