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Ідея ліквідувати Міністерство агрополітики і підозра Сольському - експерти натякають на дивний збіг

Ідея ліквідувати Міністерство агрополітики і підозра Сольському - експерти натякають на дивний збіг

Київ • УНН

 • 126003 перегляди

Ідея ліквідувати Міністерство агрополітики і підозра Сольському - експерти натякають на дивний збіг.

Голова Всеукраїнської аграрної конфедерації Леонід Козаченко прокоментував вручення підозри НАБУ Миколі Сольському і пов'язав це з ініціативою уряду ліквідувати очолюване ним Міністерство агрополітики, передає УНН.

Деталі

За його словами, Сольський - далеко не гірший міністр за інших. Його попередники, здебільшого, приймали непопулярні управлінські рішення, поступово вбиваючи аграрну галузь.

"У Сольського такого не було. Він був більш-менш професійний міністр. На фоні нищівного підходу до системи державного управління, як це було в останні роки, він тримав міністерство, комунікував з громадськістю", - каже Козаченко.

І питання навіть не в тому, чим Сольський займався до Ради і міністерства - те що йому закидає зараз НАБУ, продовжив фахівець. Інтрига в тому, чому весь час детективи  мовчали, а вийшли з підозрою тільки тоді, коли з'явилася ініціатива уряду ліквідувати Міністерство агрополітики, очолюване ним, додає Козаченко.

"Слідчі органи майже 10 років, скажімо так, наступали на факти, які можуть бути розцінені як кримінальна злочинність. А чому вони мовчали раніше? Чому у період, коли у когось виникла ідея ліквідувати міністерство, саме в цей час, на фоні супротиву громадськості, нам викидають під ноги цю тему – дивіться, він скоїв злочин, ми його знімемо з посади, покараємо.

Ще один заступник - теж з браслетом ходить. Нібито це буде полегшувати процес ліквідації міністерства.

Саме в такому ключі більшість громадських об’єднань сприйняла новину про підозру Сольському", - розповідає Козаченко.

Якщо вина Сольського буде доведена - він має понести покарання, вважає Козаченко.

"Однак, я все одно не розумію, чому це питання ніхто не розглядав раніше? Чому воно виникло раптово, тоді, коли більшість професійної спільноти була обурена інформацією про ліквідацію міністерства?" - додає він.

Нагадаємо

На днях НАБУ та САП оголосили міністру агрополітики Миколі Сольському підозру. У підозрі йдеться про події семирічної давнини, коли Сольський на той час був адвокатом. Детективи вважають, що Сольський організував схему, за якою воїни АТО начебто "віджали" земельні ділянки у Національної аграрної академії України. Але проти версії НАБУ свідчать рішення Верховного Суду України, де вказано, що НААН ніколи законно не володів цими спірними земельними ділянками і не має жодного документа, який би посвідчував право постійного користування ними.

Дещо раніше НАБУ вручило підозру заступнику міністра агрополітики Тарасу Висоцькому. І це, на думку експертів, чергове підтвердження політичного переслідування команди Сольського. Цікаво, що Висоцький отримав підозру зовсім з іншого приводу. Детективи інкримінують йому те, що на початку війни, у березні 2022 року, Висоцький забезпечував продуктами харчування області по завищених цінах. Такі звинувачення знову-таки обурили фахівців. Вони заявили, що це абсурд - рахувати ціни на ринку, якого не було, бо в перші місяці війни зупинилися всі торгові мережі, і всі українці є свідками того.

Земельний банк НААН виявився порожнім перед приватизацією: виною стала халатність "аграрних науковців"30.04.24, 08:32 • 420836 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НПАгроновини
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