Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение.

Председатель Всеукраинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко прокомментировал вручение подозрения НАБУ Николаю Сольскому и связал это с инициативой правительства ликвидировать возглавляемое им Министерство агрополитики, передает УНН.

Детали

По его словам, Сольский - далеко не худший министр, чем другие. Его предшественники, в основном, принимали непопулярные управленческие решения, постепенно убивая аграрную отрасль.

"У Сольского такого не было. Он был более-менее профессиональный министр. На фоне сокрушительного подхода к системе государственного управления, как это было в последние годы, он держал министерство, коммуницировал с общественностью", - говорит Козаченко.

И вопрос даже не в том, чем Сольский занимался до Рады и министерства - то что ему вменяет сейчас НАБУ, продолжил специалист. Интрига в том, почему все время детективы молчали, а вышли с подозрением только тогда, когда появилась инициатива правительства ликвидировать возглавляемое им Министерство агрополитики, добавляет Козаченко.

"Следственные органы почти 10 лет, скажем так, наступали на факты, которые могут быть расценены как уголовная преступность. А почему они молчали раньше? Почему в период, когда у кого-то возникла идея ликвидировать министерство, именно в это время, на фоне сопротивления общественности, нам выбрасывают под ноги эту тему - смотрите, он совершил преступление, мы его снимем с должности, накажем.

Еще один заместитель - тоже с браслетом ходит. Якобы это будет облегчать процесс ликвидации министерства.

Именно в таком ключе большинство общественных объединений восприняло новость о подозрении Сольскому", - рассказывает Козаченко.

Если вина Сольского будет доказана - он должен понести наказание, считает Козаченко.

"Однако, я все равно не понимаю, почему этот вопрос никто не рассматривал раньше? Почему он возник внезапно, тогда, когда большинство профессионального сообщества было возмущено информацией о ликвидации министерства?" - добавляет он.

Напомним

На днях НАБУ и САП объявили министру агрополитики Николаю Сольскому подозрение. В подозрении речь идет о событиях семилетней давности, когда Сольский в то время был адвокатом. Детективы считают, что Сольский организовал схему, по которой воины АТО якобы "отжали" земельные участки у Национальной аграрной академии Украины. Но против версии НАБУ свидетельствуют решения Верховного Суда Украины, где указано, что НААН никогда законно не владел этими спорными земельными участками и не имеет ни одного документа, который бы удостоверял право постоянного пользования ими.

Несколько ранее НАБУ вручило подозрение заместителю министра агрополитики Тарасу Высоцкому. И это, по мнению экспертов, очередное подтверждение политического преследования команды Сольского. Интересно, что Высоцкий получил подозрение совсем по другому поводу. Детективы инкриминируют ему то, что в начале войны, в марте 2022 года, Высоцкий обеспечивал продуктами питания области по завышенным ценам. Такие обвинения опять-таки возмутили специалистов. Они заявили, что это абсурд - считать цены на рынке, которого не было, потому что в первые месяцы войны остановились все торговые сети, и все украинцы являются свидетелями того.

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