Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

Дело НАБУ против министра аграрной политики Николая Сольского открыло "ящик Пандоры", ведь до этого момента, на фоне кровопролитной войны, все забыли о скандальной Национальной аграрной академии наук, которая должна была беречь земельный банк советских колхозов, которые Фонд госимущества планировал выставить на приватизацию в начале 2024 года. И оказалось, что значительная площадь земель, которую декларировали аграрные ученые, никогда им не принадлежала и уже давно приватизирована другими, в частности военными АТО, пишет УНН.

Какова площадь их владений - в самом НААН не смогли посчитать за все годы своего существования. Академия утверждает, что имеет 200 тысяч гектаров, Госгеокадастр озвучивал цифру в 320 тысяч гектаров, а Счетная палата, по состоянию на 2020 год, насчитала у них 465 тысяч гектаров. НАБУ же, ссылаясь на Википедию, говорит - НААН имеет в пользовании - 584 тысячи гектаров государственной земли.

Все это говорит о том, что земля НААН более 20 лет находилась в "тени", скорее всего, так было удобно самим "ученым". По словам бывшего главы Фонда госимущества Игоря Билоуса, все это время земля была в обработке, но чьей - никто не знает, точно не в пользу государства.

"Если вы думаете, что какая-то из государственных земель не обрабатывается, то очень ошибаетесь. Все эти территории - в хорошей обработке. Вопрос только - чьей и получает ли выгоду от этого государство", - отмечал в 2019 году Игорь Билоус.

Но вопрос даже не в том, что десятки лет государство теряло деньги из-за якобы убыточности НААН, а в том, что должностные лица НААН за более чем 20 лет не оформили переданную им в ведение землю.

К бесхозяйственности НААН, как минимум граничащей с преступной халатностью, заставляет вернуться дело Николая Сольского. Министру аграрной политики и продовольствия Украины НАБУ инкриминирует организацию завладения чужим имуществом в особо крупных размерах и участие в уничтожении документов.

Речь идет о землях, права собственности на которые заявляют государственные предприятия "Опытное хозяйство "Искра" и "Опытное хозяйство "Надежда". Оба входили в состав НААН Украины и только в прошлом году были переданы в Фонд госимущества для приватизации.

Как свидетельствуют судебные решения, единственным аргументом Госпредприятий в суде была информация о якобы наследовании этих земель с 50-х годов прошлого столетия, когда эти земли числились за артелью Сталина и совхозом Ленина.

Чтобы не углубляться в аграрно-исторический экскурс о том, как артель и совхоз трансформировалась в ГП "Искра" и "Надежда", стоит отметить, что никаких документов в подтверждение своих слов эти госпредприятия так и не смогли предоставить.

Допустим, какие-то документы с советских времен могли потеряться. Но в 1991 году "Искра" и "Надежда" создавались уже как новые предприятия, хоть и на базе старых.

За годы Независимости "Искра" и "Надежда" несколько раз реорганизовывались и меняли названия, и за все это время Акты права постоянного пользования землей так и не были оформлены. И это четко доказано судами всех инстанций.

"При рассмотрении дела судами предыдущих инстанций было установлено отсутствие государственных актов на право постоянного пользования земельными участками как у ГП "Искра", ГП "Надежда" так и у предприятий, правопреемниками которых они являются.

Кроме того, судами установлено, что решение о предоставлении спорных земельных участков в постоянное пользование ГП "Искра" и ГП "Надежда", в порядке, установленном Земельным кодексом Украины, на момент обращения с иском в суд не принимались", - говорится в постановлении коллегии судей Кассационного хозяйственного суда Верховного суда от 5 августа 2019 года.

Директор Института сельского хозяйства Северо-Востока НААН Виктор Кабанец, в ведении которого последнее время находились "Искра" и "Надежда", в недавних интервью жалуется, что они хотели, они обращались, просили провести инвентаризацию, уточнить границы участков, а им, якобы, постоянно отказывали. То есть, делает из себя жертву, которой кто-то постоянно вставляет палки в колеса, и рассчитывает, что этому поверят.

Но, если предположить, что акты на землю со стороны отдельных должностных лиц НААН не оформлялись сознательно, чтобы бесконтрольно ее использовать для серых схем зарабатывания денег, то пазл начинает складываться.

Об этой сомнительной земельной вакханалии в Академии и ее подразделениях бесспорно знают в НАБУ, ведь занимаются расследованием против аграрных ученых и их сделок не первый год. Но на этот раз все удивлены именно тем, кого детективы назвали виновным. Не должностных лиц НААН, которые должны были заниматься сохранением и оформлением недвижимости, в частности земли. А воинов АТО, которые получили, в то время свободные, эти земли в рамках бесплатной приватизации, и Сольского, который им в роли адвоката это помогал сделать.

При этом никаких обвинений за халатность не озвучено в отношении руководителей ГП и Института. И даже наоборот, Кабанец говорит, что это он инициировал дело НАБУ против воинов АТО. И выглядит это так, что будто НАБУ играет на стороне схемщиков, которые разбазарили земли и теперь ищут виновных, чтобы выйти сухими из воды.

Напомним

Глава Миагрополитики Николай Сольский ранее прокомментировал подозрения, которые ему выдвинуло НАБУ.

По его словам, речь идет о событиях 2017-2018 годов.

"Обстоятельства семилетней давности касаются спора между государственными предприятиями и физлицами, в частности военными АТО за земли, которые были предоставлены последним во владение, согласно закону. Споры решаются судами, в том числе Верховным судом, и как мне известно, на сегодня ряд решений констатируют отсутствие права госпредприятий на земли, которые, вероятно, имеет в виду НАБУ", - пояснил ситуацию Сольский.