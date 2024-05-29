Скандали в НАБУ та САП підривають репутацію їх зовнішніх управителів і вказують на корупцію - нардеп

Скандали в НАБУ та САП підривають репутацію зарубіжних структур, які за ними стоять, та вказують на корупцію. Про це заявив народний депутат Олексій Кучеренко в ексклюзивному коментарі УНН.

Я коли дивлюся за їх (НАБУ – ред.) діями… Нехай вони на мене не ображаються, особливо цей піар… Ще не встигли обшук провести – вже фото викладають, якісь купюри. А потім дивишся – виклали ви ті нещасні 3 тис доларів. Вони порушують як мінімум презумпцію невинуватості, етичні норми роботи такої потужної правоохоронної структури дуже серйозно порушують - сказав Олексій Кучеренко.

Як приклад останніх скандалів в антикорупційних органах нардеп прокоментував справу першого заступника НАБУ Гізо Углави про "витік інформації". За його словами, якщо вина цього детектива буде доведена, то це однозначно корупція. Водночас він зауважив, що питання звільнення Углави швидше за все обговорюватиметься з зарубіжними структурами.

"Давайте я тонко скажу – у нас так побудована система стосунків, що це (звільнення – ред.) буде не тільки внутрішня така наша справа. Бо у нас є такі органи, які дуже пильно куруються іншими зарубіжними структурами, які роблять ставку на них в плані контролю за використанням коштів. Я не кажу, що це погано і катастрофічно, але навпаки інколи і логіка в тому є. Але в мене глибинний сумнів, що всі ці органи, які пов’язують із зовнішнім впливом, що вони такі бездоганно чесні і в репутації, і в своїх діях", - зазначив Кучеренко.

За його словами, щоб уникнути подібних ситуацій, як з Углавою, можливо варто ввести перехресний контроль між службами – коли одні силовики перевіряють інших.

"Це абсолютно не погано і це в багатьох країнах є дієвим заходом. Коли у спецслужб, правоохоронних органів взаємний перехресний контроль – тобто навіть конкуренція така, і вона іде на користь суспільству і боротьбі з корупцією. Головне щоб вона була здоровою, ця конкуренція", - додав нардеп.

Додамо

Днями Директор НАБУ Семен Кривонос відсторонив свого першого заступника Гізо Углаву від виконання обов'язків на час досудового розслідування щодо ймовірного витоку інформації в Бюро. Напередодні цієї події з’явилася інформація, що в рамках розслідування можливих зливів були проведені обшуки в одного зі слідчих НАБУ.

Нагадаємо

Нещодавно НАБУ своїми діями фактично зірвали переговори України з Польщею щодо розблокування кордонів. Поляки скористалися справою НАБУ проти ексміністра агрополітики Миколи Сольського про нібито заволодіння землею і посилаючись на "корупцію" вийшли з переговорів. Деякі експерти схиляються до думки, що так було задумано і справа Сольського не випадково збігла у часі з демаршем поляків, які тим часом стрімко нарощують свій експорт у білорусь.