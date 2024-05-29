Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию зарубежных структур, которые за ними стоят, и указывают на коррупцию. Об этом заявил народный депутат Алексей Кучеренко в эксклюзивном комментарии УНН.

Я когда смотрю за их (НАБУ – ред.) действиями... пусть они на меня не обижаются, особенно этот пиар... еще не успели обыск провести – уже фото выкладывают, какие-то купюры. А потом смотришь-выложили вы те несчастные 3 тыс долларов. Они нарушают как минимум презумпцию невиновности, этические нормы работы такой мощной правоохранительной структуры очень серьезно нарушают - сказал Алексей Кучеренко.

В качестве примера последних скандалов в антикоррупционных органах нардеп прокомментировал дело первого заместителя НАБУ Гизо Углавы об "утечке информации". По его словам, если она этого детектива будет доказана, то это однозначно коррупция. В то же время он отметил, что вопрос увольнения главы скорее всего будет обсуждаться с зарубежными структурами.

"Давайте я тонко скажу – у нас так построена система отношений, что это (увольнение-ред.) будет не только внутреннее такое наше дело. Потому что у нас есть такие органы, которые очень пристально курируются другими зарубежными структурами, которые делают ставку на них в плане контроля за использованием средств. Но у меня глубинное сомнение, что все эти органы, которые связывают с внешним влиянием, что они такие безупречно честные и в репутации, и в своих действиях", - отметил Кучеренко.

По его словам, чтобы избежать подобных ситуаций, как с Углавой, возможно стоит ввести перекрестный контроль между службами – когда одни силовики проверяют других.

"Это абсолютно не плохо и это во многих странах является действенной мерой. Когда у спецслужб, правоохранительных органов взаимный перекрестный контроль-то есть даже конкуренция такая, и она идет на пользу обществу и борьбе с коррупцией. Главное чтобы она была здоровой, эта конкуренция", - добавил нардеп.

Добавим

На днях Директор НАБУ Семен Кривонос отстранил своего первого заместителя Гизо Углаву от исполнения обязанностей на время досудебного расследования относительно вероятной утечки информации в Бюро. Накануне этого происшествия появилась информация, что в рамках расследования возможных сливов были проведены обыски у одного из следователей НАБУ.

Напомним

Недавно НАБУ своими действиями фактически сорвали переговоры Украины с Польшей по разблокированию границ. Поляки воспользовались делом НАБУ против экс-министра агрополитики Николая Сольского о якобы завладении землей и ссылаясь на "коррупцию" вышли из переговоров. Некоторые эксперты склоняются к мнению, что так было задумано и дело Сольского не случайно совпало во времени с демаршем поляков, которые тем временем стремительно наращивают свой экспорт в беларусь.