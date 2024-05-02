Підстава і політичне переслідування: нардепи про “справу міністра Сольського”

Народних депутатів з аграрного комітету Верховної Ради не переконали докази по "справі Сольського". У коментарях УНН нардепи наголосили на професійності Сольського і припустили, що справа може бути політичним переслідуванням.

На найближчому пленарному засіданні очікується голосування за чи проти відставки Миколи Сольського з посади міністра агрополітики. Перед цим відповідне питання має розглянути аграрний комітет Ради.

Народний депутат, член комітету з ВР з питань аграрної та земельної політики Петро Юрчишин в ексклюзивному коментарі УНН заявив, що не буде голосувати за відставку Миколи Сольського з посади міністра.

"Питання корупції має довести суд. Я особисто вважаю, що там корупції нема. Він як адвокат, юрист з великим досвідом захищав людей, воїнів АТО, яким виділені були земельні ділянки. Він собі їх не взяв. Скоріше всього, це питання політичне. Це політичне переслідування. Я не вбачаю тут ніякого злочину", - вважає нардеп.

Він зазначив, що Сольський професіонал своєї справи і досвідчений керівник.

"Людина комунікабельна, фахівець своєї справи, дипломат, аграрій, я вам скажу – такого ще треба пошукати і це правда… Ну, і сьогодні хочуть скоротити профільне міністерство… Аграрна країна повинна мати розширене міністерство. Це міністерство не можна скасовувати", - наголосив Юрчишин.

Інший член аграрного комітету, нардеп Сергій Литвиненко навіть припустив, що справа НАБУ проти Сольського може бути сфабрикованою.

"Мені чомусь здається, що це підстава. Справа 2017 року. І зверніть увагу – на піку змін витягнули цю справу, сколихнули його. Значить, це комусь потрібно було. Скільки тримати готову справу. Я так думаю, що вони її сфабрикували. Бо пан Сольський дуже порядна людина і фахова", - наголосив Литвиненко.

"Справа міністра Сольського": НАБУ закликали озвучити долю АТОвців, які отримали землю, що нібито належала НААН

Також народні депутати в коментарях УНН наголошували на професійності і фаховості Сольського. Зокрема, хорошим спеціалістом міністра агрополітики назвали нардепи Сергій Бунін та Андрій Богданець.

Іван Чайківський в коментарі УНН заявив, що вважає Сольського одним з кращих міністрів за часів незалежності України.

"Я б назвав його одним з найкращих міністрів за період незалежної України. Думаю, що ми багато від цього втратимо, що він подав у відставку. Думаю, що від цього точно ніхто не виграє. Шкода", - сказав Чайківський.

Нагадаємо

Міністру аграрної політики Миколі Сольському детективи НАБУ та прокурори САП оголосили підозру у начебто організації схеми заволодіння землями НААН площею 2500 га.

Сам Сольський каже, що обставини семирічної давнини стосуються періоду його адвокатської діяльності, задовго до його призначення міністром. Його захисники стверджують, що жодного зиску Сольський не отримав від того, що воїни АТО набули право на землю.

У 2019 році Верховний Суд поставив остаточну крапку у судовій тяганині щодо згаданих спірних ділянок. Ухвалою колегії суддів Касаційного господарського суду були підтверджені рішення судів попередніх інстанцій про те, що у ДП "Іскра" та ДП "Надія" Національної аграрної академії наук відсутні державні актів на право постійного користування цими земельними ділянками.

"Відмовляючи у позові, суди попередніх інстанцій дійшли висновку про відсутність доказів передачі спірних земельних ділянок позивачам у порядку правонаступництва, оскільки у різних актах передачі земельних фондів зазначені різні площі земельних ділянок, що передавалися від одного підприємства до іншого, та недоведеність факту проведення реєстрації права постійного користування земельними ділянками юридичними особами, правонаступниками яких є позивачі", - вказано в ухвалі Верховного Суду.