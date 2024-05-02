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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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verkhovna-radaВерховная Рада
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Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
  •  19634 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
  •  111881 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
  •  113633 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
  •  114799 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
  •  113869 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
  •  101163 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
1 мая 2024, 05:27  •  103659 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
30 апреля 2024, 11:59  •  125334 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  120235 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

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Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128375 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Новости по теме
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
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Восемь человек госпитализировали после столкновений с полицией в Грузии

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Количество жертв обрушения автомагистрали в Китае возросло до 36

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Публикации

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Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

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"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  248176 просмотра
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Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  248266 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Депутаты из аграрного комитета выразили сомнения относительно коррупционного дела против министра Николая Сольского, назвав его профессионалом и предположив политическое преследование, а некоторые депутаты даже намекнули, что дело было сфабриковано.

политика •   •  19634 просмотра
Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Восемь человек госпитализировали после столкновений с полицией в Грузии

Восемь протестующих были госпитализированы после столкновений с полицией во время митинга против закона об "иностранных агентах" в Грузии.

Новости Мира •   •  4352 просмотра
Восемь человек госпитализировали после столкновений с полицией в Грузии

В Херсонской области россияне попали в ангар, обошлось без жертв

Российские войска обстреляли жилые кварталы нескольких населенных пунктов Херсонской области, повредив здания, но не вызвав жертв среди мирного населения.

Война •   •  6293 просмотра
В Херсонской области россияне попали в ангар, обошлось без жертв

Азербайджан, Узбекистан и Казахстан объединят свои энергосистемы

Азербайджан, Узбекистан и Казахстан подписали меморандум об объединении своих энергосистем, что сделает возможным сотрудничество в производстве и экспорте зеленой энергии в Европу.

Экономика •   •  8892 просмотра
Азербайджан, Узбекистан и Казахстан объединят свои энергосистемы

Количество жертв обрушения автомагистрали в Китае возросло до 36

36 человек погибли и 30 получили ранения после того, как 23 автомобиля оказались под завалом на участке шоссе в китайской провинции Гуандун.

Общество •   •  9498 просмотра
Количество жертв обрушения автомагистрали в Китае возросло до 36

Россияне принудительно выселяют жителей оккупированной Херсонщины - Центр сопротивления

Российская оккупационная администрация принудительно выселяет жителей Голой Пристани, Коханов и Гладковки Херсонской области, вывозя их автобусами для временного размещения в переполненных помещениях на юге Херсонской области и в Крыму, запрещая брать с собой крупногабаритные вещи, чтобы освободить жилье для российских оккупантов и сотрудников.

Общество •   •  11651 просмотра
Россияне принудительно выселяют жителей оккупированной Херсонщины - Центр сопротивления

Е-кабинет военнообязанного заработает 18 мая - Минобороны

Министерство обороны 18 мая запустит электронный кабинет военнообязанных, который позволит им обновлять свои военно-учетные данные через мобильное приложение.

Война •   •  13267 просмотра
Е-кабинет военнообязанного заработает 18 мая - Минобороны

Еще плюс 1030 оккупантов и 20 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 470 870 человек личного состава и 7332 танков.

Война •   •  11658 просмотра
Еще плюс 1030 оккупантов и 20 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

На фронте произошло 121 боевое столкновение - Генштаб

За минувшие сутки на разных участках фронта в Украине произошло 121 боестолкновение, во время которых противник нанес 5 ракетных ударов, 63 авиаудара и 72 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  13325 просмотра
На фронте произошло 121 боевое столкновение - Генштаб

Россияне 368 раз атаковали Запорожскую область за сутки

За сутки россияне атаковали Запорожскую область 368 раз, поразив 8 населенных пунктов авиаударами, беспилотниками, РСЗО и артиллерийским огнем.

Общество •   •  11959 просмотра
Россияне 368 раз атаковали Запорожскую область за сутки