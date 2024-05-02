Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Народных депутатов из аграрного комитета Верховной Рады не убедили доказательства по "делу Сольского". В комментариях УНН нардепы отметили профессионализм Сольского и предположили, что дело может быть политическим преследованием.

На ближайшем пленарном заседании ожидается голосование за или против отставки Николая Сольского с должности министра агрополитики. Перед этим соответствующий вопрос должен рассмотреть аграрный комитет Рады.

Народный депутат, член комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Петр Юрчишин в эксклюзивном комментарии УНН заявил, что не будет голосовать за отставку Николая Сольского с должности министра.

"Вопрос коррупции должен доказать суд. Я лично считаю, что там коррупции нет. Он как адвокат, юрист с большим опытом защищал людей, воинов АТО, которым выделены были земельные участки. Он себе их не взял. Скорее всего, это вопрос политический. Это политическое преследование. Я не вижу здесь никакого преступления", - считает нардеп.

Он отметил, что Сольский профессионал своего дела и опытный руководитель.

"Человек коммуникабельный, специалист своего дела, дипломат, аграрий, я вам скажу - такого еще надо поискать и это правда... Ну, и сегодня хотят сократить профильное министерство... Аграрная страна должна иметь расширенное министерство. Это министерство нельзя отменять", - подчеркнул Юрчишин.

Другой член аграрного комитета, нардеп Сергей Литвиненко даже предположил, что дело НАБУ против Сольского может быть сфабрикованным.

"Мне почему-то кажется, что это подстава. Дело 2017 года. И обратите внимание - на пике изменений вытащили это дело, всколыхнули его. Значит, это кому-то нужно было. Сколько держать готовое дело. Я так думаю, что они его сфабриковали. Потому что господин Сольский очень порядочный человек и профессиональный", - подчеркнул Литвиненко.

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Также народные депутаты в комментариях УНН отмечали профессионализм Сольского. В частности, хорошим специалистом министра агрополитики назвали нардепы Сергей Бунин и Андрей Богданец.

Иван Чайкивский в комментарии УНН заявил, что считает Сольского одним из лучших министров за время независимости Украины.

"Я бы назвал его одним из лучших министров за период независимой Украины. Думаю, что мы много от этого потеряем, что он подал в отставку. Думаю, что от этого точно никто не выиграет. Жаль", - сказал Чайкивский.

Напомним

Министру аграрной политики Николаю Сольскому детективы НАБУ и прокуроры САП объявили подозрение в якобы организации схемы завладения землями НААН площадью 2500 га.

Сам Сольский говорит, что обстоятельства семилетней давности касаются периода его адвокатской деятельности, задолго до его назначения министром. Его защитники утверждают, что никакой выгоды Сольский не получил от того, что воины АТО получили право на землю.

В 2019 году Верховный Суд поставил окончательную точку в судебной волоките по упомянутым спорным участкам. Постановлением коллегии судей Кассационного хозяйственного суда были подтверждены решения судов предыдущих инстанций о том, что у ГП "Искра" и ГП "Надежда" Национальной аграрной академии наук отсутствуют государственные акты на право постоянного пользования этими земельными участками.

"Отказывая в иске, суды предыдущих инстанций пришли к выводу об отсутствии доказательств передачи спорных земельных участков истцам в порядке правопреемства, поскольку в различных актах передачи земельных фондов указаны разные площади земельных участков, которые передавались от одного предприятия к другому, и недоказанности факта проведения регистрации права постоянного пользования земельными участками юридическими лицами, правопреемниками которых являются истцы", - указано в постановлении Верховного Суда.