Голосування за або проти відставки Сольського очікується на пленарному тижні: що говорять гравці агроринку

На найближчому пленарному тижні очікується голосування за або проти відставки Миколи Сольського з посади міністра аграрної політики. Народні депутати утримуються від коментарів щодо майбутнього голосування, проте гравці агроринку стали на захист міністра і позитивно оцінюють його діяльність, передає УНН.

Деталі

Нардепи в коментарях УНН повідомили, що голосування за подальшу долю Миколи Сольського на посаді міністра агрополітики очікується на найближчому пленарному тижні. За попередньою інформацією, це питання 7 травня буде винесено на розгляд аграрного комітету Верховної Ради.

Водночас народні обранці утримуються від заяв щодо майбутнього голосування, проте частина з них позитивно оцінила діяльність Сольського на посаді міністра агрополітики.

Висловили підтримку міністру агрополітики Миколі Сольському провідні гравці агроринку. Зокрема, Всеукраїнська аграрна рада та Асоціація фермерів та приватних землевласників Сумської області.

Генеральний директор "Індустріальної молочної компанії" (ІМК) Алекс Ліссітса в ексклюзивному коментарі УНН позитивно оцінив діяльність Сольського на посаді міністра агрополітики і заявив, що немає сумнівів щодо його професійності.

"Він за 2 роки дійсно зміг консолідувати аграрне суспільство, була дуже пряма і відверта комунікація з усіма профільними асоціаціями, що дуже важливо було під час військового стану – отримувати з перших вуст інформацію і щодо ситуації в портах, і щодо ситуації по експорту і ситуації на кордонах, і ситуації з аграрною логістикою. Міністр проводив особисто – або онлайн або офлайн два рази на тиждень наради, де давав чітку і зрозумілу інформацію аби аграрна спільнота розуміла, де ми знаходимося. Це величезний плюс", - наголосив він.

Також Ліссітса зазначив, що саме за час роботи Сольського розпочалася робота над євроінтеграційним законодавством і самим процесом євроінтеграції у вигляді скринінгу.

"Тобто міністерство аграрної політики, швидше за все, мабуть, єдине, яке провело повний скринінг документів, які нам потрібно зробити і адаптувати до європейського законодавства найближчим часом для того, щоб виконати умови по вступу", - каже гендиректор ІМК.

Крім того, він відзначив дуже активні перемовини, які останній рік-півтора вів Микола Сольський, для того, щоб не допустити блокування українського експорту зі сторони південних сусідів - Болгарії, Румунії та Угорщини, і Словаччини.

"Тому я би поставив Сольському тверду 5 із 5 балів за останні 2 роки, У мене особисто сумнівів щодо його професійності немає… Саму справу толком я не знаю. Те що там було в 17 чи 18 році – важко мені оцінити, бо чесно кажучи я не в курсі. Єдине, що мені зрозуміло, що сама суть діяльності Академії аграрних наук і державні землі – це по суті завжди була величезна проблема", - наголосив Ліссітса.

Нагадаємо

Міністру аграрної політики Миколі Сольському детективи НАБУ та прокурори САП оголосили підозру у начебто організації схеми заволодіння землями НААН площею 2500 га.

Сам Сольський каже, що обставини семирічної давнини стосуються періоду його адвокатської діяльності, задовго до його призначення міністром. Його захисники стверджують, що жодного зиску Сольський не отримав від того, що воїни АТО набули право на землю.

У 2019 році Верховний Суд поставив остаточну крапку у судовій тяганині щодо згаданих спірних ділянок. Ухвалою колегії суддів Касаційного господарського суду були підтверджені рішення судів попередніх інстанцій про те, що у ДП "Іскра" та ДП "Надія" Національної аграрної академії наук відсутні державні акти на право постійного користування цими земельними ділянками.

"Відмовляючи у позові, суди попередніх інстанцій дійшли висновку про відсутність доказів передачі спірних земельних ділянок позивачам у порядку правонаступництва, оскільки у різних актах передачі земельних фондів зазначені різні площі земельних ділянок, що передавалися від одного підприємства до іншого, та недоведеність факту проведення реєстрації права постійного користування земельними ділянками юридичними особами, правонаступниками яких є позивачі", - вказано в ухвалі Верховного Суду.