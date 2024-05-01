Голосування за або проти відставки Сольського очікується на пленарному тижні: що говорять гравці агроринку

ukenru
19:41 • 5891 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 60550 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 91318 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 98828 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 203801 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 148022 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 140268 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 130613 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121021 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112617 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.1 м/с
64 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 136596 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 109369 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 114756 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 122288 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 96262 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 203876 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 367400 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 430311 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 439597 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 349758 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 91403 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 114756 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 109369 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 93708 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 104855 перегляди
Актуальне
Голосування за або проти відставки Сольського очікується на пленарному тижні: що говорять гравці агроринку

Голосування за або проти відставки Сольського очікується на пленарному тижні: що говорять гравці агроринку

Київ • УНН

 • 120235 перегляди

Голосування за відставку міністра аграрної політики Миколи Сольського очікується на наступному пленарному тижні. Втім гравці аграрного ринку висловили підтримку Сольському, позитивно оцінивши його діяльність.

На найближчому пленарному тижні очікується голосування за або проти відставки Миколи Сольського з посади міністра аграрної політики. Народні депутати утримуються від коментарів щодо майбутнього голосування, проте гравці агроринку стали на захист міністра і позитивно  оцінюють його діяльність, передає УНН.

Деталі

Нардепи в коментарях УНН повідомили, що голосування за подальшу долю Миколи Сольського на посаді міністра агрополітики очікується на найближчому пленарному тижні. За попередньою інформацією, це питання 7 травня буде винесено на розгляд аграрного комітету Верховної Ради.

Водночас народні обранці утримуються від заяв щодо майбутнього голосування, проте частина з них позитивно оцінила діяльність Сольського на посаді міністра агрополітики.

Висловили підтримку міністру агрополітики Миколі Сольському провідні гравці агроринку. Зокрема, Всеукраїнська аграрна рада та Асоціація фермерів та приватних землевласників Сумської області.

Генеральний директор "Індустріальної молочної компанії" (ІМК) Алекс Ліссітса в ексклюзивному коментарі УНН позитивно оцінив діяльність Сольського на посаді міністра агрополітики і заявив, що немає сумнівів щодо його професійності.

"Він за 2 роки дійсно зміг консолідувати аграрне суспільство, була дуже пряма і відверта комунікація з усіма профільними асоціаціями, що дуже важливо було під час військового стану – отримувати з перших вуст інформацію і щодо ситуації в портах, і щодо ситуації по експорту і ситуації на кордонах, і ситуації з аграрною логістикою. Міністр проводив особисто – або онлайн або офлайн два рази на тиждень наради, де давав чітку і зрозумілу інформацію аби аграрна спільнота розуміла, де ми знаходимося. Це величезний плюс", - наголосив він.

Алекс Ліссітса

Також Ліссітса зазначив, що саме за час роботи Сольського розпочалася робота над євроінтеграційним законодавством і самим процесом євроінтеграції у вигляді скринінгу. 

"Тобто міністерство аграрної політики, швидше за все, мабуть, єдине, яке провело повний скринінг документів, які нам потрібно зробити  і адаптувати до європейського законодавства найближчим часом для того, щоб виконати умови по вступу", - каже гендиректор ІМК.

Крім того, він відзначив дуже активні перемовини, які останній рік-півтора вів Микола Сольський, для того, щоб не допустити блокування українського експорту зі сторони південних сусідів - Болгарії, Румунії та Угорщини, і Словаччини.

"Тому я би поставив Сольському тверду 5 із 5 балів за останні 2 роки, У мене особисто сумнівів щодо його професійності немає… Саму справу толком я не знаю. Те що там було в 17 чи 18 році – важко мені оцінити, бо чесно кажучи я не в курсі. Єдине, що мені зрозуміло, що сама суть діяльності Академії аграрних наук і державні землі – це по суті завжди була величезна проблема", - наголосив Ліссітса.

Нагадаємо

Міністру аграрної політики Миколі Сольському детективи НАБУ та прокурори САП оголосили підозру у начебто організації схеми заволодіння землями НААН площею 2500 га.

Сам Сольський каже, що обставини семирічної давнини стосуються періоду його адвокатської діяльності, задовго до його призначення міністром. Його захисники  стверджують, що жодного зиску Сольський не отримав від того, що воїни АТО набули право на землю.

У 2019 році Верховний Суд поставив остаточну крапку у судовій тяганині щодо згаданих спірних ділянок. Ухвалою колегії суддів Касаційного господарського суду були підтверджені рішення судів попередніх інстанцій про те, що у ДП "Іскра" та ДП "Надія" Національної аграрної академії наук відсутні державні акти на право постійного користування цими земельними ділянками.

"Відмовляючи у позові, суди попередніх інстанцій дійшли висновку про відсутність доказів передачі спірних земельних ділянок позивачам у порядку правонаступництва, оскільки у різних актах передачі земельних фондів зазначені різні площі земельних ділянок, що передавалися від одного підприємства до іншого, та недоведеність факту проведення реєстрації права постійного користування земельними ділянками юридичними особами, правонаступниками яких є позивачі", - вказано в ухвалі Верховного Суду.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаАгроновини
bolhariiaБолгарія
rumuniiaРумунія
slovachchynaСловаччина
uhorshchynaУгорщина
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,346.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,818.50