Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

На ближайшей пленарной неделе ожидается голосование за или против отставки Николая Сольского с должности министра аграрной политики. Народные депутаты воздерживаются от комментариев относительно предстоящего голосования, однако игроки агрорынка стали на защиту министра и положительно оценивают его деятельность, передает УНН.

Детали

Нардепы в комментариях УНН сообщили, что голосование за дальнейшую судьбу Николая Сольского на посту министра агрополитики ожидается на ближайшей пленарной неделе. По предварительной информации, этот вопрос 7 мая будет вынесен на рассмотрение аграрного комитета Верховной Рады.

В то же время народные избранники воздерживаются от заявлений относительно будущего голосования, однако часть из них положительно оценила деятельность Сольского на посту министра агрополитики.

Выразили поддержку министру агрополитики Николаю Сольскому ведущие игроки агрорынка. В частности, Всеукраинский аграрный совет и Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Сумской области.

Генеральный директор "Индустриальной молочной компании" (ИМК) Алекс Лисситса в эксклюзивном комментарии УНН положительно оценил деятельность Сольского на посту министра агрополитики и заявил, что нет сомнений в его профессионализме.

"Он за 2 года действительно смог консолидировать аграрное общество, была очень прямая и откровенная коммуникация со всеми профильными ассоциациями, что очень важно было во время военного положения - получать из первых уст информацию и о ситуации в портах, и о ситуации по экспорту и ситуации на границах, и ситуации с аграрной логистикой. Министр проводил лично - или онлайн или офлайн два раза в неделю совещания, где давал четкую и понятную информацию, чтобы аграрное сообщество понимало, где мы находимся. Это огромный плюс", - подчеркнул он.

Также Лисситса отметил, что именно за время работы Сольского началась работа над евроинтеграционным законодательством и самим процессом евроинтеграции в виде скрининга.

"То есть министерство аграрной политики, скорее всего, пожалуй, единственное, которое провело полный скрининг документов, которые нам нужно сделать и адаптировать к европейскому законодательству в ближайшее время для того, чтобы выполнить условия по вступлению", - говорит гендиректор ИМК.

Кроме того, он отметил очень активные переговоры, которые последний год-полтора вел Николай Сольский, для того, чтобы не допустить блокирования украинского экспорта со стороны южных соседей - Болгарии, Румынии и Венгрии, и Словакии.

"Поэтому я бы поставил Сольскому твердую 5 из 5 баллов за последние 2 года, У меня лично сомнений в его профессионализме нет... Само дело толком я не знаю. То что там было в 17 или 18 году - трудно мне оценить, потому что честно говоря я не в курсе. Единственное, что мне понятно, что сама суть деятельности Академии аграрных наук и государственные земли - это по сути всегда была огромная проблема", - подчеркнул Лисситса.

Напомним

Министру аграрной политики Николаю Сольскому детективы НАБУ и прокуроры САП объявили подозрение в якобы организации схемы завладения землями НААН площадью 2500 га.

Сам Сольский говорит, что обстоятельства семилетней давности касаются периода его адвокатской деятельности, задолго до его назначения министром. Его защитники утверждают, что никакой выгоды Сольский не получил от того, что воины АТО получили право на землю.

В 2019 году Верховный Суд поставил окончательную точку в судебной волоките по упомянутым спорным участкам. Постановлением коллегии судей Кассационного хозяйственного суда были подтверждены решения судов предыдущих инстанций о том, что у ГП "Искра" и ГП "Надежда" Национальной аграрной академии наук отсутствуют государственные акты на право постоянного пользования этими земельными участками.

"Отказывая в иске, суды предыдущих инстанций пришли к выводу об отсутствии доказательств передачи спорных земельных участков истцам в порядке правопреемства, поскольку в различных актах передачи земельных фондов указаны разные площади земельных участков, которые передавались от одного предприятия к другому, и недоказанность факта проведения регистрации права постоянного пользования земельными участками юридическими лицами, правопреемниками которых являются истцы", - указано в постановлении Верховного Суда.