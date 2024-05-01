"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН.

В истории с подозрением министру агрополитики Николаю Сольскому отсутствует важная деталь: НАБУ замалчивает судьбу воинов АТО, которые и получили земельные участки, якобы принадлежавшие Национальной аграрной академии Украины. Об этом в комментарии УНН заявил экс-советник директора Государственного бюро расследований, адвокат Олег Шрам.

Детали

"Мы не услышали от НАБУ, что эти АТОшники не имели права на земельные участки. То есть, получается, что они получили их законно. На каком основании их тогда лишать права на земельные участки, которые они получили в установленном законом порядке, и реализовали свое, предусмотренное законом, право", - говорит Шрам.

Речь идет о 1200 воинах АТО, которые приватизировали земельные участки в Сумской области, которые Национальная академия наук считала своими.

По версии детективов НАБУ, в 2017 году воины АТО таким образом, якобы, завладели чужими землями, а помогал им при этом Николай Сольский, который на тот момент был адвокатом. Однако, если подозрение объявлено адвокату, то, по логике следствия, должно быть объявлено и всем 1200 воинам АТО. Однако, на такой "рекорд" по количеству подозрений в одном деле детективы пока не пошли.

"Там же суть в чем: вроде бы АТОшники, на которых выделялась эта земля, заранее давали обязательства продать эту землю или передать ее в аренду. Они это делали добровольно, то какие могут быть вопросы? Лицо получило в законном порядке земельный участок и просто пообещало его продать, отдать определенному лицу, что в этом противозаконного? Если бы они незаконно получили земельные участки и пообещали - тогда да, тогда в этом преступление просматривается и есть чем заниматься. Если они сделали это под принуждением - тоже есть, а если они добровольно пообещали это сделать? Ну, так любой человек это может делать. Я, например, получил земельный участок, воспользовался правом, которое дает закон, но сразу продам, я же имею на это право? Да", - объясняет ситуацию адвокат.

Удивляется Шрам и тому, как это дело подается обществу. По его словам, может возникнуть впечатление, что действующий министр, находясь на этой должности, совершил преступление. Однако, как подчеркивает адвокат, это совсем не соответствует действительности.

"То, что у нас НАБУ расследует дела 5-летней давности, - здесь ничего удивительного нет. Если посмотреть все дела, то большинство, кроме тех производств, где есть получение или дача взятки, это давние дела. Но то, как они подают это дело. В 2017-2018 году Сольский, наверное, еще и не мечтал быть ни депутатом, ни председателем комитета Верховной Рады, ни, тем более, министром. Но они подают эту информацию как преступление, совершенное действующим министром. Таблички и схемы рисуют и везде пишут - министр. Наверное, здесь какой-то, с одной стороны, пиар для них - мол, смотрите, какого чиновника мы разоблачили, хотя на самом деле это не так, он тогда был просто адвокатом, или занимал какую-то должность в частных структурах", - обращает внимание Шрам.

Напомним

Министру аграрной политики Николаю Сольскому детективы НАБУ и прокуроры САП объявили подозрение в якобы организации схемы завладения землями НААН площадью 2500 га.

Сам Сольский говорит, что обстоятельства семилетней давности касаются периода его адвокатской деятельности, задолго до его назначения министром. Его защитники утверждают, что никакой выгоды Сольский не получил от того, что воины АТО получили право на землю.

В 2019 году Верховный Суд поставил окончательную точку в судебной волоките по упомянутым спорным участкам. Постановлением коллегии судей Кассационного хозяйственного суда были подтверждены решения судов предыдущих инстанций о том, что у ГП "Искра" и ГП "Надежда" Национальной аграрной академии наук отсутствуют государственные акты на право постоянного пользования этими земельными участками.

"Отказывая в иске, суды предыдущих инстанций пришли к выводу об отсутствии доказательств передачи спорных земельных участков истцам в порядке правопреемства, поскольку в различных актах передачи земельных фондов указаны разные площади земельных участков, которые передавались от одного предприятия к другому, и недоказанности факта проведения регистрации права постоянного пользования земельными участками юридическими лицами, правопреемниками которых являются истцы", - указано в постановлении Верховного Суда.

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