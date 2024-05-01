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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
  •  12962 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
  •  61627 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
  •  119565 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
  •  118431 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  127692 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  154239 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  149053 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  204880 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  169040 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  187253 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

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"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
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Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

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Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  172967 просмотра
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"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  205173 просмотра
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Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  207245 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН.

политика •   •  12962 просмотра
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"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Собирала материалы для рф-пропагандистов: в Харькове задержана коллаборационистка, работавшая на кремлевские медиа

В Харькове СБУ задержала коллаборанта, который собирал материалы и готовил «информационные справки», которые прославляли российских оккупантов и отрицали их военные преступления, для ток-шоу кремлевских пропагандистов на российских телеканалах.

Криминал и ЧП •   •  2703 просмотра
Собирала материалы для рф-пропагандистов: в Харькове задержана коллаборационистка, работавшая на кремлевские медиа

Евлаш о странной вспышке в небе, которая была видна в Украине: ожидаем информацию

Жители нескольких регионов Украины стали свидетелями странной вспышки в небе прошлой ночью, на видеозаписи видно, как неизвестный объект летит и вспыхивает ярким синим светом. В ПС ВСУ все еще ждут информацию об этом инциденте.

Общество •   •  3806 просмотра
Евлаш о странной вспышке в небе, которая была видна в Украине: ожидаем информацию

Госдеп: США не сбавляли темпов по санкциям против рф

США не сбавили темпов ужесточения санкций против россии после вторжения в Украину в феврале 2022 года, и нет никаких изменений в политике США относительно режима санкций.

политика •   •  4577 просмотра
Госдеп: США не сбавляли темпов по санкциям против рф

В роддомах "лнр" без паспорта рф родителям угрожают не отдать ребенка - ОВА

В оккупированных роддомах "лнр" родителям без российского паспорта угрожают не отдать новорожденных детей.

Война •   •  5677 просмотра
В роддомах "лнр" без паспорта рф родителям угрожают не отдать ребенка - ОВА

СБУ пришла с обысками к митрополиту УПЦ МП Луке - источники

Собеседник УНН подтвердил, что у митрополита Луки СБУ проводит обыски в Запорожье.

Криминал и ЧП •   •  4789 просмотра
СБУ пришла с обысками к митрополиту УПЦ МП Луке - источники

Армия рф ударила по пограничью Черниговской области ракетой, минометами, артиллерией и дроном: 16 взрывов

Российские войска обстреляли три населенных пункта в Черниговской области из минометов, артиллерии и ракет, зафиксировано 16 взрывов.

Война •   •  6894 просмотра
Армия рф ударила по пограничью Черниговской области ракетой, минометами, артиллерией и дроном: 16 взрывов

19 человек погибли в результате обвала на шоссе на юге Китая

19 человек погибли и 18 автомобилей оказались в ловушке после обвала части шоссе в провинции Гуандун на юге Китая.

Новости Мира •   •  5727 просмотра
19 человек погибли в результате обвала на шоссе на юге Китая

россияне обстреляли Донецкую область более 1680 раз: били из авиации, РСЗО и артиллерии

россияне обстреляли Донецкую область 1686 раз, повредив жилые дома, административное здание и учебное заведение, что привело к гибели двух гражданских.

Война •   •  8480 просмотра
россияне обстреляли Донецкую область более 1680 раз: били из авиации, РСЗО и артиллерии

Рекордные 74 тыс. новых ФЛП открылись в Украине в первом квартале: где чаще всего

В первом квартале 2024 года украинцы открыли рекордные 74 050 новых ФЛП, что на 33,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 18% больше, чем до полномасштабного вторжения в 2021 году.

Экономика •   •  7980 просмотра
Рекордные 74 тыс. новых ФЛП открылись в Украине в первом квартале: где чаще всего