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"Справа міністра Сольського": НАБУ закликали озвучити долю АТОвців, які отримали землю, що нібито належала НААН

"Справа міністра Сольського": НАБУ закликали озвучити долю АТОвців, які отримали землю, що нібито належала НААН

Київ • УНН

 • 102576 перегляди

"Справа міністра Сольського": НАБУ закликали озвучити долю АТОвців, які отримали землю, що нібито належала НААН.

В історії з підозрою міністру агрополітики Миколі Сольському відсутня важлива деталь: НАБУ замовчує долю воїнів АТО, які і отримали земельні ділянки, що начебто належали Національній аграрній академії України. Про це в коментарі УНН заявив ексрадник директора Державного бюро розслідувань, адвокат Олег Шрам.

Деталі

"Ми не почули від НАБУ, що ці АТОвці не мали права на земельні ділянки. Тобто, виходить, що вони отримали їх законно. На якій підставі їх тоді позбавляти права на земельні ділянки, які вони отримали в установленому законом порядку, і реалізували своє, передбачене законом, право", - каже Шрам.

Ідеться про 1200 воїнів АТО, які приватизували земельні ділянки у Сумській області, які Національна академія наук вважала своїми.

За версією детективів НАБУ, у 2017 році воїни АТО таким чином, нібито, заволоділи чужими землями, а допомогав їм при цьому Микола Сольський, який на той момент був адвокатом. Проте, якщо підозра оголошена адвокату, то, за логікою слідства, має бути оголошена і всім 1200 воїнам АТО. Однак, на такий "рекорд" за кількістю підозр в одній справі детективи поки не пішли.

"Там же суть в чому: начебто АТОвці, на яких виділялася ця земля, наперед давали зобов'язання продати цю землю чи передати її в оренду. Вони це робили добровільно, то які можуть бути питання? Особа отримала в законному порядку земельну ділянку і просто пообіцяла її продати, віддати певній особі, що в цьому протизаконного? Якби вони незаконно отримали земельні ділянки і пообіцяли – тоді так, тоді в цьому злочин проглядається і є чим займатися. Якщо вони зробили це під примусом – теж є, а якщо вони добровільно пообіцяли це зробити? Ну, то будь-яка людина це може робити. Я, наприклад, отримав земельну ділянку, скористався правом, яке дає закон, але одразу продам, я ж маю на це право? Так", - пояснює ситуацію адвокат.

Дивується Шрам і тому, як ця справа подається суспільству. За його словами, може виникнути враження, що чинний міністр, перебуваючи на цій посаді, скоїв злочин. Проте, як підкреслює адвокат, це зовсім не відповідає дійсності.

"Те, що у нас НАБУ розслідує справи 5-річної давнини, - тут нічого дивного нема. Якщо подивитися всі справи, то більшість, окрім тих проваджень, де є отримання чи давання хабаря, це давні справи. Але те, як вони подають цю справу. У 2017-2018 році Сольський, напевно, ще й не мріяв бути ані депутатом, ані головою комітету Верховної Ради, ані, тим більше, міністром. Але вони подають цю інформацію як злочин, вчинений чинним міністром. Таблички і схеми малюють і скрізь пишуть – міністр. Напевно, тут якийсь, з одного боку, піар для них – мовляв, дивіться, якого високопосадовця ми викрили, хоча насправді це не так, він тоді був просто адвокатом, чи займав якусь посаду в приватних структурах", - звертає увагу Шрам.

Нагадаємо

Міністру аграрної політики Миколі Сольському детективи НАБУ та прокурори САП оголосили підозру у начебто організації схеми заволодіння землями НААН площею 2500 га.

Сам Сольський каже, що обставини семирічної давнини стосуються періоду його адвокатської діяльності, задовго до його призначення міністром. Його захисники  стверджують, що жодного зиску Сольський не отримав від того, що воїни АТО набули право на землю.

У 2019 році Верховний Суд поставив остаточну крапку у судовій тяганині щодо згаданих спірних ділянок. Ухвалою колегії суддів Касаційного господарського суду були підтверджені рішення судів попередніх інстанцій про те, що у ДП "Іскра" та ДП "Надія" Національної аграрної академії наук відсутні державні актів на право постійного користування цими земельними ділянками.

"Відмовляючи у позові, суди попередніх інстанцій дійшли висновку про відсутність доказів передачі спірних земельних ділянок позивачам у порядку правонаступництва, оскільки у різних актах передачі земельних фондів зазначені різні площі земельних ділянок, що передавалися від одного підприємства до іншого, та недоведеність факту проведення реєстрації права постійного користування земельними ділянками юридичними особами, правонаступниками яких є позивачі", - вказано в ухвалі Верховного Суду.

Земельний банк НААН виявився порожнім перед приватизацією: виною стала халатність "аграрних науковців"30.04.24, 08:32 • 420836 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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