Незаконно здавали державну землю в оренду за готівку – міністр Сольський про "сірі" схеми НААН

Національна академія аграрних наук України незаконно здавала в оренду державні землі, отримуючи за це готівкові кошти. При цьому, у багатьох випадках НААН та її держпідприємства не могли навіть підтвердити своє право користування цими земельними ділянками. Як діяв механізм "сірих" земельних схем "науковців" в інтерв’ю Forbes розповів міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, передає УНН.

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За його словами, до схем НААН, ймовірно, причетні два її держпідприємства у Сумській області, які заявляють свої права на землі, які отримали учасники АТО

Треба розуміти, що землі "Іскри" і "Надії" входять до Аграрної академії наук. Ця академія – рудимент Радянського Союзу. Вона, маючи великий запас землі, у 90% випадків здає її в оренду за "сірими" схемами. При цьому вони не можуть здавати в оренду землю, а мають самі її обробляти. Вони не мають права користування, я абсолютно впевнений у цьому. Що означає не змогли переоформити? Вони чомусь встигали 25 років приймати готівку, щоб інші обробляли цю землю, а оформити – ні? Вони пробували робити документацію, яка не відповідає вимогам закону - зазначив міністр.

Додав, що ці два держпідприємства так і не змогли документально підтвердити своє право користування цими земельними ділянками.

"Ще у 2017 році за ініціативи народних депутатів було ініційовано перевірку цих земель. Як було встановлено перевіркою, у цих компаній права користування цими земельними ділянками не було. Саме тому, що у цих державних підприємств були відсутні права на земельні ділянки, Держгеокадастр відніс їх до земель запасу державної форми власності. А далі, відповідно до розпорядження КМУ, передав вільні земельні ділянки учасникам АТО в межах безоплатної приватизації", - розповів Сольський.

На думку Сольського, певний хаос у закріпленні земельних прав призвів до виникнення подібних ситуацій. Тим більше, що в "сірих" схемах НААН зацікавлені конкретні люди. Щоб уникнути в подальшому таких історій, треба позбавити НААН права користуватися державною землею.

"Річ у тім, що такі випадки непоодинокі і відсутність тотальної інвентаризації земель, зокрема НААН, сьогодні призводить до спорів на кшталт - чия земля, хто має право користування і хто насправді є її розпорядником.

Документів і листів може бути багато, їх можна писати щодня, але від їхньої кількості і змісту жодним чином право на користування землею не зʼявиться, оскільки законодавець чітко визначив, що право підтверджується виключно державним актом.

Провести закони щодо Аграрної академії у Раді було важче, ніж щодо земельної реформи. Тому що за цими всіма підприємствами стоять конкретні бенефіціари в дуже багатьох органах. Наприклад, цього року запрацює закон, за яким усі землі Аграрної академії наук (НААН) мають піти на аукціони на Prozorro. Був величезний опір проти нього.

Тому Аграрна академія у тому вигляді, в якому є зараз, відійде в минуле. Моя думка тут збігається з усім ринком. Це треба було зробити давно", - підсумував міністр агрополітики.

Контекст

Міністру аграрної політики Миколі Сольському детективи НАБУ та прокурори САП оголосили підозру у начебто організації схеми заволодіння землями НААН площею 2500 га.

Сам Сольський каже, що обставини семирічної давнини стосуються періоду його адвокатської діяльності, задовго до його призначення міністром. Його захисники стверджують, що жодного зиску Сольський не отримав від того, що воїни АТО набули право на землю.

У 2019 році Верховний Суд своїм рішенням підтвердив, що ДП "Іскра" та "Надія" не мають законних підстав претендувати на землі, які отримали учасники АТО.

"Під час розгляду справи судами попередніх інстанцій було встановлено відсутність державних актів на право постійного користування земельними ділянками як у ДП "Іскра", ДП "Надія" так і у підприємств, правонаступниками яких вони є.

Крім того, судами встановлено, що рішення про надання спірних земельних ділянок в постійне користування ДП "Іскра" та ДП "Надія", в порядку встановленому Земельним кодексом України, на час звернення з позовом до суду не приймались", - йдеться в ухвалі колегії суддів Касаційного господарського суду Верховного суду від 5 серпня 2019 року

Підстава і політичне переслідування: нардепи про “справу міністра Сольського”