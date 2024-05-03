Незаконно сдавали государственную землю в аренду за наличные - министр Сольский о "серых" схемах НААН

Национальная академия аграрных наук Украины незаконно сдавала в аренду государственные земли, получая за это наличные средства. При этом, во многих случаях НААН и ее госпредприятия не могли даже подтвердить свое право пользования этими земельными участками. Как действовал механизм "серых" земельных схем "ученых" в интервью Forbes рассказал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, передает УНН.

Детали

По его словам, к схемам НААН, вероятно, причастны два ее госпредприятия в Сумской области, которые заявляют свои права на земли, которые получили участники АТО

Надо понимать, что земли "Искры" и "Надежды" входят в Аграрную академию наук. Эта академия - рудимент Советского Союза. Она, имея большой запас земли, в 90% случаев сдает ее в аренду по "серым" схемам. При этом они не могут сдавать в аренду землю, а должны сами ее обрабатывать. Они не имеют права пользования, я абсолютно уверен в этом. Что значит не смогли переоформить? Они почему-то успевали 25 лет принимать наличные, чтобы другие обрабатывали эту землю, а оформить - нет? Они пробовали делать документацию, которая не соответствует требованиям закона - отметил министр.

Добавил, что эти два госпредприятия так и не смогли документально подтвердить свое право пользования этими земельными участками.

«Еще в 2017 году по инициативе народных депутатов была инициирована проверка этих земель. Как было установлено проверкой, у этих компаний права пользования этими земельными участками не было. Именно потому, что у этих государственных предприятий отсутствовали права на земельные участки, Госгеокадастр отнес их к землям запаса государственной формы собственности. А дальше, согласно распоряжению КМУ, передал свободные земельные участки участникам АТО в пределах бесплатной приватизации", - рассказал Сольский.

По мнению Сольского, определенный хаос в закреплении земельных прав привел к возникновению подобных ситуаций. Тем более, что в "серых" схемах НААН заинтересованы конкретные люди. Чтобы избежать в дальнейшем таких историй, надо лишить НААН права пользоваться государственной землей.

"Дело в том, что такие случаи нередки и отсутствие тотальной инвентаризации земель, в частности НААН, сегодня приводит к спорам вроде - чья земля, кто имеет право пользования и кто на самом деле является ее распорядителем.

Документов и писем может быть много, их можно писать каждый день, но от их количества и содержания никоим образом право на пользование землей не появится, поскольку законодатель четко определил, что право подтверждается исключительно государственным актом.

Провести законы по Аграрной академии в Раде было труднее, чем по земельной реформе. Потому что за этими всеми предприятиями стоят конкретные бенефициары в очень многих органах. Например, в этом году заработает закон, по которому все земли Аграрной академии наук (НААН) должны пойти на аукционы на Prozorro. Было огромное сопротивление против него.

Поэтому Аграрная академия в том виде, в котором есть сейчас, отойдет в прошлое. Мое мнение здесь совпадает со всем рынком. Это надо было сделать давно", - подытожил министр агрополитики.

Контекст

Министру аграрной политики Николаю Сольскому детективы НАБУ и прокуроры САП объявили подозрение в якобы организации схемы завладения землями НААН площадью 2500 га.

Сам Сольский говорит, что обстоятельства семилетней давности касаются периода его адвокатской деятельности, задолго до его назначения министром. Его защитники утверждают, что никакой выгоды Сольский не получил от того, что воины АТО получили право на землю.

В 2019 году Верховный Суд своим решением подтвердил, что ГП "Искра" и "Надежда" не имеют законных оснований претендовать на земли, которые получили участники АТО.

"При рассмотрении дела судами предыдущих инстанций было установлено отсутствие государственных актов на право постоянного пользования земельными участками как у ГП "Искра", ГП "Надежда" так и у предприятий, правопреемниками которых они являются.

Кроме того, судами установлено, что решение о предоставлении спорных земельных участков в постоянное пользование ГП "Искра" и ГП "Надежда", в порядке, установленном Земельным кодексом Украины, на момент обращения с иском в суд не принимались", - говорится в постановлении коллегии судей Кассационного хозяйственного суда Верховного суда от 5 августа 2019 года

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"