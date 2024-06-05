В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ.

Польские фермеры снова блокируют границы с Украиной для грузового автотранспорта. УНН спросил у посольства Украины в Польше о том, как проходят переговоры по разрешению ситуации, которая радикально изменила ход после увольнения Николая Сольского с должности министра агрополитики.

В ответ на запрос УНН сообщили, что с начала 2024 года было проведено более 10 встреч на уровне руководителей профильных министерств, во время которых обсуждались пути улучшения сотрудничества и совершенствования работы пунктов пропуска. Последние встречи прошли еще в марте.

В частности, вопросы сотрудничества в области сельского хозяйства обсуждались 11 марта во Львове во время проведения девятого заседания украинско-польской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества и 28 марта в Варшаве во время совместных консультаций правительств Украины и Польши.

Сейчас, как отметили в посольстве, прорабатывается вопрос проведения встречи представителей Украины и Польши.

Напомним

Последний раз динамика в договоренностях между Украиной и Польшей наблюдалась в марте. 27 марта в Варшаве были переговоры министра сельского хозяйства Польши Чеслава Секерского и главы Минагрополитики Украины Николая Сольского.

На следующий день состоялась встреча премьер-министра Польши Дональда Туска с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Варшаве. По итогам встречи Туск заявил, что Киев и Варшава сделали "шаг вперед" по регулированию экспорта украинской сельхозпродукции в Евросоюз.

Однако уже в следующем месяце ситуация кардинально изменились, и предыдущие все договоренности на уровне руководства двух стран фактически были аннулированы. Причиной стали НАБУ и САП, которые в апреле объявили подозрение Сольскому за события семилетней давности, когда он ни министром, ни депутатом ВР еще не был. Дело антикоррупционеров касается спора за земельные участки в Сумской области, которые, по версии следствия, якобы принадлежали Национальной аграрной академии, однако были приватизированы участниками АТО, правовую помощь которым якобы оказывал Сольский. Для того, чтобы обвинения антикоррупционеров подтвердились, им для начала надо доказать, что эта земля действительно принадлежала НААН - но пока таких данных и официальных документов нет.

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

Дело, как говорится, "шито белыми нитками", детективы НАБУ и прокуроры САП не могут предоставить доказательств своей версии. Более того, стало известно, что следствие пыталось "слить" экспертизу, которая, очевидно, свидетельствовала о невиновности Сольского. Тем не менее, публичные обвинения сделали свое - поляки воспользовались формальным основанием и вышли из переговоров, а Сольский покинул свой пост министра. С тех пор динамики у переговоров нет, поэтому поляки снова решили вернуться к блокированию границ.