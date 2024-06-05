В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ.

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В 2024 году Tesla, вероятно, потратит 3-4 миллиарда долларов на оборудование Nvidia для своих приложений искусственного интеллекта.

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российские оккупанты разместили вдоль Крымского моста старые баржи в качестве барьера для защиты сооружения от потенциальных атак беспилотников украинских ВМС.

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Служба безопасности задержала в Днепре агентку гру и ее дочь, которые восхваляли путина и российские оккупационные войска. Женщине было поручено корректировать огонь противника по позициям украинских военных в Днепропетровской области.

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Компания "Олсидз Блэк Си" украинского бизнесмена Вячеслава Петрище, который был связан с Партией Регионов, уже не впервые пытается сорвать работу зернового коридора.

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На стороне путина: как компания "Олсидз Блэк Си" ради собственной выгоды подставляет Президента Украины и провоцирует продовольственный кризис

В Украине ограничения на электричество в течение суток, из-за непогоды без света 200 населенных пунктов - Минэнерго

В Украине сегодня ограничения на электроснабжение применяются в течение суток. Из-за непогоды обесточены 200 населенных пунктов.

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В Украине ограничения на электричество в течение суток, из-за непогоды без света 200 населенных пунктов - Минэнерго

"Никогда не было ограничений" - Белый дом о сбивании украинцами вражеских самолетов в россии

По словам советника Белого дома по коммуникациям по национальной безопасности Джона Кирбы, для Украины никогда не было ограничений на сбитие самолетов противника, даже если эти самолеты не находятся в воздушном пространстве Украины.

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"Никогда не было ограничений" - Белый дом о сбивании украинцами вражеских самолетов в россии

Плановые отключения света сегодня тоже могут быть продолжительными - Укрэнерго

Дефицит в энергосистеме Украины достаточно значительный, поэтому плановые отключения электроэнергии сегодня также могут длиться и более 4 часов, в зависимости от времени суток.

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Плановые отключения света сегодня тоже могут быть продолжительными - Укрэнерго

В минобороны рф заявили о ночной атаке БПЛА на три области: что известно

россия утверждает, что якобы сбила 5 беспилотников над воронежской, курской и белгородской областями.

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В минобороны рф заявили о ночной атаке БПЛА на три области: что известно

Колесник рассказал о плане действий по восстановлению мощности энергетики: применят ряд упрощений

Правительство упрощает условия строительства генерирующих объектов, отменяет налоги на импорт энергетического оборудования и разрабатывает инструменты кредитования для увеличения дополнительных генерирующих мощностей и подготовки к отопительному сезону.

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Колесник рассказал о плане действий по восстановлению мощности энергетики: применят ряд упрощений