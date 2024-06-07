Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Блокирование границы польскими фермерами-это операция российских спецслужб, которые использовали в свою пользу недовольство польских фермеров. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политический аналитик Александр Кочетков.

По его словам, правительство Польши сначала дотировало собственное фермерство, а после заявлений европейских бюрократов начало сворачивать субсидии и поддержку собственного фермерского хозяйства.

Конечно фермеры не довольны, и в этот момент как раз вмешалась российская спецслужба, которая начала рассказывать о том, что сокращение субсидирования и не честная конкуренция идет за счет того, что все деньги идут на счет Украины, то есть не польским фермерам, а в поддержку Украины. Мол украинское зерно сейчас в приоритете, а вы подождите – война закончится и потом все будет. Это российская спецоперация и к сожалению достаточно удачная, потому что они использовали имеющуюся ситуацию-реальную и пролистали ее в собственную пользу - отметил Кочетков.

Кроме того, по мнению эксперта, не всегда корректно ведут себя и украинские перевозчики, что тоже вызывает у поляков недовольство.

"Россия продолжает это тянуть и поддерживать эту ситуацию, поскольку проблема со стороны Польши не решена – хотя они обещали протестующим как-то это решить, разобраться, мол с Украиной, чтобы наше зерно не было такое дешевое. Хотя оно не оседает в Польше, оно же идет на другие рынки Европы", - добавил он.

Добавим

Польские фермеры объявили, что с 4 июня возобновляют блокирование движения грузовиков на границе с Украиной .

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

Напомним

Последний раз динамика в договоренностях между Украиной и Польшей наблюдалась в марте. 27 марта в Варшаве были переговоры министра сельского хозяйства Польши Чеслава Секерского и главы Минагрополитики Украины Николая Сольского.

На следующий день состоялась встреча премьер-министра Польши Дональда Туска с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Варшаве. По итогам встречи Туск заявил, что Киев и Варшава сделали "шаг вперед" по регулированию экспорта украинской сельхозпродукции в Евросоюз.

Однако уже в следующем месяце ситуация кардинально изменились, и предыдущие все договоренности на уровне руководства двух стран фактически были аннулированы. Причиной стали НАБУ и САП, которые в апреле объявили подозрение Сольскому за события семилетней давности, когда он ни министром, ни депутатом ВР еще не был. Дело антикоррупционеров касается спора за земельные участки в Сумской области, которые, по версии следствия, якобы принадлежали Национальной аграрной академии, однако были приватизированы участниками АТО, правовую помощь которым якобы оказывал Сольский. Для того, чтобы обвинения антикоррупционеров подтвердились, им для начала надо доказать, что эта земля действительно принадлежала НААН - но пока таких данных и официальных документов нет.

Дело, как говорится, "шито белыми нитками", детективы НАБУ и прокуроры САП не могут предоставить доказательств своей версии. Более того, стало известно , что следствие пыталось "слить" экспертизу, которая, очевидно, свидетельствовала о невиновности Сольского. Однако, публичные обвинения сделали свое-поляки воспользовались формальным основанием и вышли из переговоров, а Сольский покинул свой пост министра. Некоторые эксперты склоняют к мнению , что такой ход Польши был задуманным и дело Сольского не случайно совпало во времени с демаршем поляков, которые тем временем стремительно наращивают свой экспорт в беларусь.