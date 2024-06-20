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Директор НАБУ назвав свій звіт перед нардепами передчасним і ймовірно не з’явиться на доповідь

Київ • УНН

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Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос вважає передчасним публічно обговорювати поточне розслідування можливого витоку інформації з бюро до його завершення.

Директор НАБУ назвав свій звіт перед нардепами передчасним і ймовірно не з’явиться на доповідь

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос вважає передчасним обговорення розслідування щодо ймовірних зливів інформації з бюро і натякнув, що не прийде сьогодні на засідання антикорупційного комітету Верховної Ради, пише УНН.

У четвер, 20 червня, має відбутися засідання антикорупційного комітету, на якому планують обговорити розслідування щодо ймовірних витоків даних з НАБУ. На засідання запрошували директора бюро Семена Кривоноса.

Вдячний за запрошення на засідання Антикорупційного комітету Верховної Ради України його членам та особисто голові Анастасії Радіній. Пані Анастасії добре відомо про розпочате досудове розслідування щодо ймовірного витоку інформації, яке здійснюється УВК НАБУ під керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). А тому пропозиція публічного обговорення досудового розслідування до його завершення є передчасною

За його словами, зараз варто концентрувати зусилля не на політичному процесі, а на здійсненні ефективних оперативно-розшукових заходів та слідчих дій для досягнення швидкого та обʼєктивного результату розслідування.

Окрім того, Кривонос наголосив, що вважає недопустимим обговорювати проміжні та фінальні результати розслідування без участі керівника САП Олександра Клименка. 

Про результати як досудового, так і трьох службових розслідувань, які проводяться паралельно, я публічно поінформую громадськість, журналістів та інші зацікавлені сторони. Про це буде анонсовано додатково, аби всі охочі могли отримати відповіді на свої питання щодо вказаного розслідування

 - зазначив директор НАБУ.

Нардеп, член антикорупційного комітету Анатолій Бурміч у коментарі УНН зазначив, що засідання все одно відбудеться незалежно від того, чи прийде на нього Семен Кривонос.

Засідання призначене, є різні думки в усіх. Засідання буде, а чи буде Семен Кривонос – ми не знаємо. Якщо не прийде – зафіксуємо, що він не прийшов. Якщо прийде – буде повноцінне засідання по темі

- сказав нардеп.

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Нагадаємо

23 травня стало відомо про те, що у детектива НАБУ Валерія Полюги та ексголови Броварської РДА Георгія Біркадзе відбуваються обшуки. Підставою для таких дій стало ймовірне розголошення даних досудового розслідування представниками НАБУ в інтересах нібито бізнесмена Юрія Голика, який є фігурантом антикорупційного розслідування по "Великому будівництву".

Пізніше через цю справу директор НАБУ Семен Кривонос відсторонив свого першого заступника Гізо Углаву від виконання обов’язків на час досудового розслідування.

Журналіст Денис Бігус отримав фотографії з телефона Юрія Голика, які засвідчили, що він отримував повідомлення від Біркадзе зі злитою інформацією з Бюро. На скриншотах показано, що Біркадзе нібито спілкувався з високопосадовцем з НАБУ. Однак, за версією журналіста, Біркадзе міг сам писати повідомлення від імені високопосадовця Бюро і "продавати" їх Голику.

Сам Біркадзе заявив, що зі справи про ймовірний витік інформації з НАБУ зробили замість розслідування шоу.

Додамо

Національне антикорупційне бюро України "відоме" своїм вмінням гучно оголосити про викриття чергової схеми та оголосити про підозру топчиновнику. Проте ці справи нерідко розвалюються у судах або ж навіть не доходять до туди.

Наочним прикладом є кримінальні провадження проти ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна. Обидві справи розвалилися у судах. Однак НАБУ не стало офіційно вибачатися перед ексміністром за незаконне кримінальне переслідування та псування ділової репутації.

Ще однією з нещодавніх "гучних" справ НАБУ, до якої виникає все більше питань, є кримінальне провадження проти вже колишнього міністра аграрної політики Миколи Сольського.

Справа антикорупціонерів стосується спору за земельні ділянки у Сумській області, однак, як виявилось, ані у нього, ані афілійованих осіб інкримінованої землі немає. Правоохоронці на запит УНН не стали уточнювати, чим саме в такому разі заволодів ексміністр. Втім, гучні заяви вже стали причиною зриву переговорів з поляками.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Національне антикорупційне бюро України
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