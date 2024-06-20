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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Директор НАБУ назвал свой отчет перед нардепами преждевременным и, вероятно, не явится на доклад

Киев  •  УНН

20 июня 2024, 11:23  •  23673 просмотра

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Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос считает преждевременным публично обсуждать текущее расследование возможной утечки информации из бюро до его завершения.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос считает преждевременным обсуждение расследования относительно вероятных сливов информации с бюро и намекнул, что не придет сегодня на заседание антикоррупционного комитета Верховной Рады, пишет УНН.

В четверг, 20 июня, должно состояться заседание антикоррупционного комитета, на котором планируют обсудить расследование относительно вероятных утечек данных из НАБУ. На заседание приглашали директора бюро Семена Кривоноса.

Благодарен за приглашение на заседание антикоррупционного комитета Верховной Рады Украины его членам и лично председателю Анастасии Радиной. Г-жа Анастасии хорошо известно о начатом досудебном расследовании относительно вероятной утечки информации, которое осуществляется УВК НАБУ под руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). А потому предложение публичного обсуждения досудебного расследования до его завершения является преждевременным

По его словам, сейчас стоит концентрировать усилия не на политическом процессе, а на осуществлении эффективных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий для достижения быстрого и объективного результата расследования.

Кроме того, Кривонос отметил, что считает недопустимым обсуждать промежуточные и финальные результаты расследования без участия руководителя САП Александра Клименко. 

О результатах как досудебного, так и трех служебных расследований, которые проводятся параллельно, я публично проинформирую общественность, журналистов и другие заинтересованные стороны. Об этом будет анонсировано дополнительно, чтобы все желающие могли получить ответы на свои вопросы относительно указанного расследования

 - отметил директор НАБУ.

Нардеп, член антикоррупционного комитета Анатолий Бурмич в комментарии УНН отметил, что заседание все равно состоится независимо от того, придет ли на него Семен Кривонос.

Заседание назначено, есть разные мнения у всех. Заседание будет, а будет ли Семен Кривонос – мы не знаем. Если не придет – зафиксируем, что он не пришел. Если придет-будет полноценное заседание по теме

- сказал нардеп.

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Напомним

23 мая стало известно о том, что у детектива НАБУ Валерия Полюги и экс-главы Броварской РГА Георгия Биркадзе происходят обыски. Основанием для таких действий стало вероятное разглашение данных досудебного расследования представителями НАБУ в интересах якобы бизнесмена Юрия Голика, который является фигурантом антикоррупционного расследования по "большому строительству".

Позже из-за этого дела директор НАБУ Семен Кривонос отстранил своего первого заместителя Гизо Углаву от исполнения обязанностей на время досудебного расследования.

Журналист Денис Бигус получил фотографии с телефона Юрия Голика, которые показали, что он получал сообщения от Биркадзе со слитой информацией из Бюро. На скриншотах показано, что Биркадзе якобы общался с высокопоставленным чиновником из НАБУ. Однако, по версии журналиста, Биркадзе мог сам писать сообщения от имени высокопоставленного чиновника Бюро и "продавать" их Голику.

Сам Биркадзе заявил, что из дела о вероятной утечке информации из НАБУ сделали вместо расследования шоу.

добавим

Национальное антикоррупционное бюро Украины "известно" своим умением громко объявить о разоблачении очередной схемы и объявить о подозрении топ-чиновнику. Однако эти дела нередко разваливаются в судах или же даже не доходят до туда.

Наглядным примером являются уголовные производства против экс-министра инфраструктуры Владимира Емельяна. Оба дела развалились в судах. Однако НАБУ не стало официально извиняться перед экс-министром за незаконное уголовное преследование и порчу деловой репутации.

Еще одним из недавних "громких" дел НАБУ, к которому возникает все больше вопросов, является уголовное производство против уже бывшего министра аграрной политики Николая Сольского.

Дело антикоррупционеров касается спора за земельные участки в Сумской области, однако, как оказалось, ни у него, ни аффилированных лиц инкриминируемой земли нет. Правоохранители по запросу УНН не стали уточнять, чем именно в таком случае завладел экс-министр. впрочем, громкие заявления уже стали причиной срыва переговоров с поляками.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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