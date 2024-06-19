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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Костин отказался от вызова в Раду: что известно

Костин отказался от вызова в Раду: что известно

Киев  •  УНН

19 июня 2024, 09:45  •  7772 просмотра

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Генеральный прокурор Андрей Костин отказался явиться в Верховную Раду, чтобы объяснить вероятные коррупционные действия своего заместителя Дмитрия Вербицкого. Аргументировал это тем, что назначил служебное расследование в отношении имущества Вербицкого, а также тем, что проводится проверка со стороны НАПК и НАБУ.

Генеральный прокурор Андрей Костин, которого вчера народные депутаты вызвали в Верховную Раду относительно якобы коррупционных действий его заместителя Дмитрия Вербицкого, отказался прийти в парламент. Костин аргументировал это тем, что он назначил служебное расследование в отношении имущества Вербицкого, а также тем, что проводится проверка со стороны Национального агентства по вопросам предотвращения и детективами НАБУ начато уголовное производство по этому поводу. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка, передает УНН.

Детали

"Итак, по вызову Костина. Парламент официально отправил Генпрокурору приглашение явиться сегодня на 12:00. Генпрокурор решил не являться на этот вызов и не объяснять расследование журналистов "Схемы" и уже НАБУ относительно незаконного обогащения своего заместителя Вербицкого. То есть: официально Генпрокурор спрятался от вызова Парламента", - сообщил Железняк.

Он добавил, что вызов Костина был официальным, а также то, что сейчас в зале идет разбор ситуации, является ли это нарушением ст. 351 Уголовного Кодекса "Воспрепятствование деятельности народных депутатов Украины" относительно невыполнения должностным лицом законных требований народных депутатов Украины.

Позже Железняк обнародовал письмо за подписью Костина, в котором он объясняет причины неявки в Верховную Раду, в частности из-за того, что по фактам, обнародованным в СМИ, относительно имущества заместителя генпрокурора Вербицкого им назначено служебное расследование, которое на сегодня продолжается.

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Также проводится проверка со стороны Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции относительно образа жизни соответствующего должностного лица. Детективами Национального антикоррупционного бюро Украины начато уголовное производство по поводу возможного незаконного обогащения Вербицкого по признакам преступления, предусмотренного ст. 368-5 УК Украины.

"С учетом вышеуказанных обстоятельств представляется целесообразным отложить обсуждение в Верховной Раде этой ситуации до получения результатов служебного расследования. Это позволит обеспечить полноту и объективность соответствующей информации", - говорится в письме.

Напомним

Народные депутаты вызвали в Верховную Раду руководителя Офиса генерального прокурора Андрея Костина относительно якобы коррупционных действий его заместителя Дмитрия Вербицкого.

Журналисты "Схем" выяснили, что заместитель Генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий живет в элитном киевском коттеджном городке "Конек", где его племянник купил дом по цене в 6 раз меньше рыночной стоимости.

Также журналисты установили, что установили, что девушка Вербицкого в 2024 году получила элитное имущество на сумму не менее 52 миллионов гривен, не имея для этого достаточных собственных официальных доходов.

Павел Башинский

Павел Башинский

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