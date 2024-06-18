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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Нардепи викликали до Ради генерального прокурора Костіна: що відомо

Київ • УНН

 • 32438 перегляди

Депутати викликали до Верховної Ради генерального прокурора Костіна для пояснення корупційних дій його заступника Дмитра Вербицького, який нібито придбав дороге майно, не маючи достатніх офіційних доходів.

Нардепи викликали до Ради генерального прокурора Костіна: що відомо

Народні депутати викликали до Верховної Ради керівника Офісу генерального прокурора Андрія Костіна щодо корупційних дій його заступника Дмитра Вербицького. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.

Деталі

Рада 216 голосів викликала Костіна на завтра 12:00 по доповіді щодо майна свого заступника пана Вербицького. Як і обіцяв - моя пропозиція пройшла голосування. Чекаємо пояснення Генпрокурора, як так його співробітники набувають успішно майно доглядаючи за економікою

- повідомив Железняк.

Контекст

Журналісти "Схем" зясували, що заступник Генерального прокурора України Дмитро Вербицький живе в елітному київському котеджному містечку "Коник", де його племінник купив будинок за ціною в 6 разів меншою за ринкову вартість.

Також журналісти встановили, що встановили, що дівчина Вербицького у 2024 році отримала елітне майно на суму не менше 52 мільйонів гривень, не маючи для цього достатніх власних офіційних доходів.

"Що дозволено Юпітеру, не дозволено бику": блогер звернув увагу на вибірковість звільнень в Офісі Генпрокурора після корупційних скандалів22.05.24, 12:44 • 23394 перегляди

Нагадаємо

Державне бюро розслідувань повідомило, що затримало сина посадовця Вінницького об’єднаного міського ТЦК, який обіцяв за 20 000 доларів "зробити" документи, "які дозволять уникнути мобілізації та виїхати з України". 

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