Народные депутаты вызвали в Верховную Раду руководителя Офиса генерального прокурора Андрея Костина относительно коррупционных действий его заместителя Дмитрия Вербицкого. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Рада 216 голосов вызвала Костина на завтра 12:00 по докладу относительно имущества своего заместителя господина Вербицкого. Как и обещал - мое предложение прошло голосование. Ждем объяснения Генпрокурора, как так его сотрудники приобретают успешно имущество присматривая за экономикой - сообщил Железняк.

Контекст

Журналисты "Схем" выяснили, что заместитель Генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий живет в элитном киевском коттеджном городке "Конек", где его племянник купил дом по цене в 6 раз меньше рыночной стоимости.

Также журналисты установили, что установили, что девушка Вербицкого в 2024 году получила элитное имущество на сумму не менее 52 миллионов гривен, не имея для этого достаточных собственных официальных доходов.

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Напомним,

Государственное бюро расследований сообщило, что задержало сына чиновника Винницкого объединенного городского ТЦК, который обещал за 20 000 долларов "сделать" документы, "которые позволят избежать мобилизации и выехать из Украины".