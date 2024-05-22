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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Что позволено Юпитеру, не позволено быку": блогер обратил внимание на избирательность увольнений в офисе Генпрокурора после коррупционных скандалов

"Что позволено Юпитеру, не позволено быку": блогер обратил внимание на избирательность увольнений в офисе Генпрокурора после коррупционных скандалов

Киев  •  УНН

22 мая 2024, 09:44  •  9017 просмотра

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Заместитель Генерального прокурора Дмитрий Вербицкий, которого заподозрили СМИ в налоговых схемах и мошенничестве, все еще работает в Генеральной прокуратуре. В то время как другие чиновники были уволены после коррупционных скандалов, что подчеркивает избирательный подход к увольнениям в ведомстве.

Заместителя Генпрокурора Дмитрия Вербицкого СМИ заподозрили  в схемах с налогами и недвижимостью. Впрочем чиновник до сих пор работает в офисе Генпрокурора.  Блогер Владимир Бойко обратил внимание на то, как в ведомстве после коррупционных скандалов происходят избирательные увольнения, сообщает УНН

Обеспокоенная общественность интересуется когда генеральный турист Костин, наконец, освободит от должности звезду последних журналистских расследований-своего заместителя и налогового уклониста Дмитрия Вербицкого

- написал Владимир Бойко в Facebook.

Блогер напомнил, что приказом Генпрокурора Андрея Костина от 15 апреля 2024 года №15-шц ликвидирована должность заместителя начальника Департамента - начальника управления процессуального руководства досудебным расследованием и поддержание публичного обвинения Департамента надзора за соблюдением законов Национальной полицией Украины и органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью офиса Генерального прокурора.  Андрея Андреева, занимавшего эту должность, отправили вне штат.  Произошло это, по словам блогера, после обнародования в СМИ информации о том, как Андреев в элитном коттеджном городке приобрел по заниженной стоимости два дома, построенные на земельных участках, которые когда-то принадлежали предприятию "Киевгума" и были арестованы в уголовном производстве, которое расследуется Печерским райотделом полиции.

Как указал Бойко, за аналогичные "выходки" с покупкой дома на землях, фигурирующих в уголовном производстве, в апреле этого года лишился должности руководитель экологической прокуратуры  Киевской областной прокуратуры Александр Гуцуляк.

Вербицкий же оказался фактическим владельцем дома в элитном поселке на Киевщине. 

На примере покупки таунхауса в коттеджном городке "конек" налоговым уклонистом Вербицким, который работает в должности кошелька Костина, можно преподавать курс уголовного права студентам второго курса юридического факультета, подробно рассказывая о каждом составе преступления в действиях этого прокурорского достойника. Потому что в историю о том, что Вербицкий по просьбе своего старого друга помогал его отцу приобрести домик и привлек к этому племянника, кота и соседскую собаку, не поверила даже скучающая по Монако дочь Костина.

- написал блогер.

Также Бойко считает, что вместе с Вербицким необходимо увольнять из прокуратуры главу Специализированной экологической прокуратуры офиса Генпрокурора Бориса Индыченко-младшего и заместителя Генпрокурора Викторию Литвинову, ответственную за распределение обязанностей за экологическое направление. По данным блогера, они в сделку Вербицкому тормозят расследование уголовных производств по факту незаконной застройки прибрежной полосы реки конек, незаконной добычи песка в ее пойме и еще кучу экологических уголовных правонарушений.

Контекст 

Журналисты проекта схемы выяснили, что заместитель Генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий живет в элитном киевском коттеджном городке "конек", где его племянник купил дом по цене в 6 раз меньшей рыночной стоимости. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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