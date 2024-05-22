Заместителя Генпрокурора Дмитрия Вербицкого СМИ заподозрили в схемах с налогами и недвижимостью. Впрочем чиновник до сих пор работает в офисе Генпрокурора. Блогер Владимир Бойко обратил внимание на то, как в ведомстве после коррупционных скандалов происходят избирательные увольнения, сообщает УНН.

Обеспокоенная общественность интересуется когда генеральный турист Костин, наконец, освободит от должности звезду последних журналистских расследований-своего заместителя и налогового уклониста Дмитрия Вербицкого - написал Владимир Бойко в Facebook.

Блогер напомнил, что приказом Генпрокурора Андрея Костина от 15 апреля 2024 года №15-шц ликвидирована должность заместителя начальника Департамента - начальника управления процессуального руководства досудебным расследованием и поддержание публичного обвинения Департамента надзора за соблюдением законов Национальной полицией Украины и органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью офиса Генерального прокурора. Андрея Андреева, занимавшего эту должность, отправили вне штат. Произошло это, по словам блогера, после обнародования в СМИ информации о том, как Андреев в элитном коттеджном городке приобрел по заниженной стоимости два дома, построенные на земельных участках, которые когда-то принадлежали предприятию "Киевгума" и были арестованы в уголовном производстве, которое расследуется Печерским райотделом полиции.

Как указал Бойко, за аналогичные "выходки" с покупкой дома на землях, фигурирующих в уголовном производстве, в апреле этого года лишился должности руководитель экологической прокуратуры Киевской областной прокуратуры Александр Гуцуляк.

Вербицкий же оказался фактическим владельцем дома в элитном поселке на Киевщине.

На примере покупки таунхауса в коттеджном городке "конек" налоговым уклонистом Вербицким, который работает в должности кошелька Костина, можно преподавать курс уголовного права студентам второго курса юридического факультета, подробно рассказывая о каждом составе преступления в действиях этого прокурорского достойника. Потому что в историю о том, что Вербицкий по просьбе своего старого друга помогал его отцу приобрести домик и привлек к этому племянника, кота и соседскую собаку, не поверила даже скучающая по Монако дочь Костина. - написал блогер.

Также Бойко считает, что вместе с Вербицким необходимо увольнять из прокуратуры главу Специализированной экологической прокуратуры офиса Генпрокурора Бориса Индыченко-младшего и заместителя Генпрокурора Викторию Литвинову, ответственную за распределение обязанностей за экологическое направление. По данным блогера, они в сделку Вербицкому тормозят расследование уголовных производств по факту незаконной застройки прибрежной полосы реки конек, незаконной добычи песка в ее пойме и еще кучу экологических уголовных правонарушений.

Контекст

Журналисты проекта схемы выяснили, что заместитель Генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий живет в элитном киевском коттеджном городке "конек", где его племянник купил дом по цене в 6 раз меньшей рыночной стоимости.