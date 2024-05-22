"Що дозволено Юпітеру, не дозволено бику": блогер звернув увагу на вибірковість звільнень в Офісі Генпрокурора після корупційних скандалів
Київ • УНН
Заступник Генерального прокурора Дмитро Вербицький, якого запідозрили ЗМІ в податкових схемах і шахрайстві, все ще працює в Генеральній прокуратурі. В цей час як інші чиновники були звільнені після корупційних скандалів, що підкреслює вибірковий підхід до звільнень у відомстві.
Заступника Генпрокурора Дмитра Вербицького ЗМІ запідозрили в схемах із податками та нарухомістю. Втім чиновник досі працює в Офісі Генпрокурора. Блогер Володимир Бойко звернув увагу на те, як у відомстві після корупційних скандалів відбуваються вирібкові звільнення, повідомляє УНН.
Стурбована громадськість цікавиться коли генеральний турист Костін, нарешті, звільнить з посади зірку останніх журналістських розслідувань – свого заступника і податкового ухилянта Дмитра Вербицького
Блогер нагадав, що наказом Генпрокурора Андрія Костіна від 15 квітня 2024 року №15-шц ліквідовано посаду заступника начальника Департаменту - начальника управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора. Андрія Андрєєва, що обіймав цю посаду, відправили поза штат. Сталось це, за словами блогера, після оприлюднення в ЗМІ інформації про те, як Андрєєв в елітному котеджному містечку придбав за заниженою вартістю два будинки, збудовані на земельних ділянках, що колись належали підприємству "Київгума" і були арештовані в кримінальному провадженні, яке розслідується Печерським райвідділом поліції.
Як вказав Бойко, за аналогічні "витівки" з купівлею будинка на землях, що фігурують у кримінальному провадженні, у квітні цього року позбувся посади керівник екологічної прокуратури Київської обласної прокуратури Олександр Гуцуляк.
Вербицький же виявився фактичним власником будинку в елітному селищі на Київщині.
На прикладі купівлі таунхауса в котеджному містечку "Коник" податковим ухилянтом Вербицьким, який працює на посаді гаманця Костіна, можна викладати курс кримінального права студентам другого курсу юридичного факультету, детально розповідаючи про кожний склад злочину в діях цього прокурорського достойника. Бо в історію про те, що Вербицький на прохання свого старого друга допомагав його батькові придбати будиночок і залучив до цього племінника, кота й сусідського собаку, не повірила навіть сумуюча за Монако донька Костіна.
Також Бойко вважає, що разом із Вербицьким необхідно звільняти із прокуратури очільника Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генпрокурора Бориса Індиченка-молодшого та заступницю Генпрокурора Вікторію Літвінову, відповідальну за розподілом обовʼязків за екологічний напрямок. За даними блогера, вони в угоду Вербицькому гальмують розслідування кримінальних проваджень за фактом незаконної забудови прибережної смуги річки Коник, незаконного видобутку піску в її заплаві та ще купу екологічних кримінальних правопорушень.
Контекст
Журналісти проєкту Схеми зясували, що заступник Генерального прокурора України Дмитро Вербицький живе в елітному київському котеджному містечку "Коник", де його племінник купив будинок за ціною в 6 разів меншою за ринкову вартість.