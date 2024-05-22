"Що дозволено Юпітеру, не дозволено бику": блогер звернув увагу на вибірковість звільнень в Офісі Генпрокурора після корупційних скандалів

Заступника Генпрокурора Дмитра Вербицького ЗМІ запідозрили в схемах із податками та нарухомістю. Втім чиновник досі працює в Офісі Генпрокурора. Блогер Володимир Бойко звернув увагу на те, як у відомстві після корупційних скандалів відбуваються вирібкові звільнення, повідомляє УНН.

Блогер нагадав, що наказом Генпрокурора Андрія Костіна від 15 квітня 2024 року №15-шц ліквідовано посаду заступника начальника Департаменту - начальника управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора. Андрія Андрєєва, що обіймав цю посаду, відправили поза штат. Сталось це, за словами блогера, після оприлюднення в ЗМІ інформації про те, як Андрєєв в елітному котеджному містечку придбав за заниженою вартістю два будинки, збудовані на земельних ділянках, що колись належали підприємству "Київгума" і були арештовані в кримінальному провадженні, яке розслідується Печерським райвідділом поліції.

Як вказав Бойко, за аналогічні "витівки" з купівлею будинка на землях, що фігурують у кримінальному провадженні, у квітні цього року позбувся посади керівник екологічної прокуратури Київської обласної прокуратури Олександр Гуцуляк.

Вербицький же виявився фактичним власником будинку в елітному селищі на Київщині.

На прикладі купівлі таунхауса в котеджному містечку "Коник" податковим ухилянтом Вербицьким, який працює на посаді гаманця Костіна, можна викладати курс кримінального права студентам другого курсу юридичного факультету, детально розповідаючи про кожний склад злочину в діях цього прокурорського достойника. Бо в історію про те, що Вербицький на прохання свого старого друга допомагав його батькові придбати будиночок і залучив до цього племінника, кота й сусідського собаку, не повірила навіть сумуюча за Монако донька Костіна.