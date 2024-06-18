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Син посадовця Вінницького ТЦК за 20 тис. дол. обіцяв "пакет" документів для виїзду за кордон, його затримали - ДБР

Київ • УНН

 • 12839 перегляди

ДБР затримало сина посадовця Вінницького ТЦК , який за $20 000 обіцяв документи, що дозволять людині уникнути мобілізації та виїхати з України, вказали у ДБР.

Син посадовця Вінницького ТЦК за 20 тис. дол. обіцяв "пакет" документів для виїзду за кордон, його затримали - ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило, що затримало сина посадовця Вінницького об’єднаного міського ТЦК, який обіцяв за 20 000 доларів "зробити" документи, "які дозволять уникнути мобілізації та виїхати з України", пише УНН.

Деталі

"Працівники ДБР затримали сина начальника одного із відділень Вінницького об’єднаного міського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який обіцяв за гроші місцевому мешканцю "зробити" пакет документів для виїзду за кордон", - ідеться у повідомленні бюро у соцмережах.

Як вказано, "чоловік запевняв, що за $20 000 його батько підготує документи, які дозволять уникнути мобілізації та виїхати з України".

За оперативними даними, син посадовця пропонував й іншим особам подібну "допомогу". Зокрема, під час обшуків у нього виявлено та вилучено пусті повістки, більше ніж десяток копій паспортів чоловіків призовного віку, готівку у різній валюті.

ДБР затримало сина посадовця 14 червня під час передачі $15 000. Раніше він вже встиг отримати від "клієнта" $5 000, вказали у бюро.

Як зазначається, були проведені обшуки за місцем проживання та роботи фігуранта та його батька.

"Наразі сину посадовця повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави 1 млн грн", - розповіли у ДБР.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

"Слідство триває, перевіряється причетність до злочину не тільки батька затриманого, а й інших посадовців Вінницького ОМТЦК та СП", - зазначили у бюро.

Фальшива повістка за 4 тисячі доларів: в Одесі на хабарі затримали працівника ТЦК13.06.24, 18:06 • 30188 переглядiв

Юлія Шрамко

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