Син посадовця Вінницького ТЦК за 20 тис. дол. обіцяв "пакет" документів для виїзду за кордон, його затримали - ДБР
Київ • УНН
ДБР затримало сина посадовця Вінницького ТЦК , який за $20 000 обіцяв документи, що дозволять людині уникнути мобілізації та виїхати з України, вказали у ДБР.
Державне бюро розслідувань повідомило, що затримало сина посадовця Вінницького об’єднаного міського ТЦК, який обіцяв за 20 000 доларів "зробити" документи, "які дозволять уникнути мобілізації та виїхати з України", пише УНН.
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"Працівники ДБР затримали сина начальника одного із відділень Вінницького об’єднаного міського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який обіцяв за гроші місцевому мешканцю "зробити" пакет документів для виїзду за кордон", - ідеться у повідомленні бюро у соцмережах.
Як вказано, "чоловік запевняв, що за $20 000 його батько підготує документи, які дозволять уникнути мобілізації та виїхати з України".
За оперативними даними, син посадовця пропонував й іншим особам подібну "допомогу". Зокрема, під час обшуків у нього виявлено та вилучено пусті повістки, більше ніж десяток копій паспортів чоловіків призовного віку, готівку у різній валюті.
ДБР затримало сина посадовця 14 червня під час передачі $15 000. Раніше він вже встиг отримати від "клієнта" $5 000, вказали у бюро.
Як зазначається, були проведені обшуки за місцем проживання та роботи фігуранта та його батька.
"Наразі сину посадовця повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави 1 млн грн", - розповіли у ДБР.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.
"Слідство триває, перевіряється причетність до злочину не тільки батька затриманого, а й інших посадовців Вінницького ОМТЦК та СП", - зазначили у бюро.
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