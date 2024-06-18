Государственное бюро расследований сообщило, что задержало сына чиновника Винницкого объединенного городского ТЦК, который обещал за 20 000 долларов "сделать" документы, "которые позволят избежать мобилизации и выехать из Украины", пишет УНН.

Детали

"Сотрудники ГБР задержали сына начальника одного из отделений Винницкого объединенного городского Территориального центра комплектования и социальной поддержки, который обещал за деньги местному жителю "сделать" пакет документов для выезда за границу", - говорится в сообщении бюро в соцсетях.

Как указано, "мужчина уверял, что за $20 000 его отец подготовит документы, которые позволят избежать мобилизации и выехать из Украины".

По оперативным данным, сын чиновника предлагал и другим лицам подобную "помощь". В частности, во время обысков у него обнаружены и изъяты пустые повестки, более десятка копий паспортов мужчин призывного возраста, наличные в разной валюте.

ГБР задержало сына чиновника 14 июня во время передачи $15 000. Ранее он уже успел получить от "клиента" $5 000, указали в бюро.

Как отмечается, были проведены обыски по месту жительства и работы фигуранта и его отца.

"Сейчас сыну чиновника сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенном с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 1 млн грн", - рассказали в ГБР.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.

"Следствие продолжается, проверяется причастность к преступлению не только отца задержанного, но и других должностных лиц Винницкого ОГТЦК и СП", - отметили в бюро.

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