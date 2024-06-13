В Одессе задержали служащего местного РТЦК, который брал взятки и помогал мужчинам уклоняться от призыва. Об этом пишет УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

11 июня полицейские задержали фигуранта после получения им 1 000 долларов неправомерной выгоды. Неделей ранее он получил аналогичную сумму. Работник РТЦК задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как пояснили следователи, за 4 000 долларов вознаграждения фигурант обещал не вручать повестку.

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Также в "стоимость" входило предоставление пустого бланка повестки с мокрой печатью для самостоятельного заполнения и проставления необходимой даты, якобы, явки в ТЦК. Фейковая повестка должна была исключить возможность вручения реальной, а затем отсрочить призыв на военную службу.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос избрания меры пресечения - резюмировали в Нацполиции.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним

В Черкасской области во двор военнослужащего 4 отдела Звенигородского РТЦК и СП бросили взрывное устройство, которое вызвало взрыв во дворе дома.