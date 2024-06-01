На Черкащині у двір працівника ТЦК кинули вибуховий пристрій
Київ • УНН
У Черкаській області у двір будинку військовослужбовця було кинуто вибуховий пристрій, в результаті чого стався вибух. Чени його сім'ї не постраждали.
У Черкаській області у двір військовослужбовця 4 відділу Звенигородського РТЦК та СП кинули вибуховий пристрій, який спричинив вибух на подвір’ї будинку. Члени сім’ї не постраждали. Про це УНН повідомляє з посиланням на Черкаський обласний ТЦК.
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Повідомляється, що стався напад на домоволодіння військовослужбовця 4 відділу Звенигородського РТЦК та СП.
30 травня у селищі Катеринопіль невідомими особами було кинуто вибуховий пристрій, який спричинив вибух на подвір’ї будинку сержанта Збройних Сил України. На щастя, члени сім’ї не постраждали. До слова, військослужбовець став на захист України з початком повномасштабної, син також захищає країну на фронті, а дочка втратила на війні чоловіка
Зазначається, що правоохоронні органи були оперативно проінформовані.
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