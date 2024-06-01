На Черкасщине во двор работника ТЦК бросили взрывное устройство

В Черкасской области во двор военнослужащего 4 отдела Звенигородского РТЦК и СП бросили взрывное устройство, которое вызвало взрыв во дворе дома. Члены семьи не пострадали. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Черкасский областной ТЦК.

Детали

Сообщается, что произошло нападение на домовладение военнослужащего 4 отдела Звенигородского РТЦК и СП.

30 мая в поселке Катеринополь неизвестными лицами было брошено взрывное устройство, которое вызвало взрыв во дворе дома сержанта Вооруженных Сил Украины. К счастью, члены семьи не пострадали. К слову, военнослужащий встал на защиту Украины с началом полномасштабной, сын также защищает страну на фронте, а дочь потеряла на войне мужа - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранительные органы были оперативно проинформированы.

Обращаем внимание общества на то, что этот недопустимый случай произошел на фоне позорной информационной кампании с целью дискредитации военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки и Сил обороны Украины - заявляют в ТЦК.

Напомним

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