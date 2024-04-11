СБУ и прокуратура завершили следствие по делу о подрыве гранат на заседании сельсовета на Закарапатье

Следствие в отношении депутата Керецковского сельского совета Сергея Батрина, который взорвал гранаты во время заседания сессии сельсовета на Закарпатье, завершено, обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщает СБУ и Закарпатская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

В суд направлено обвинительное заключение по факту совершения депутатом сельсовета террористического акта, который привел к гибели людей, а также незаконного обращения со взрывными устройствами. За это Батрину грозит пожизненное заключение. Сейчас он находится под стражей в ГУ "Закарпатская УВП (№9).

По данным следствия, 15 декабря 2023 года в с. Керецки Хустского района во время заседания сессии сельсовета обвиняемый бросил на пол в зале три гранаты, которые сразу сдетонировали.

В тот день депутаты избирали секретаря сельского совета, рассматривали финансовые вопросы - бюджет на следующий год и условия оплаты труда председателя сельсовета. Именно с целью влияния на принятие этих решений мужчина и прибегнул к совершению теракта - говорится в сообщении прокуратуры.

Установлено, что к этому он готовился заранее - поиском гранат занимался за несколько месяцев до того и приобрел у неустановленного лица две осколочные наступательные гранаты РГД-5 и ручную осколочную оборонительную гранату Ф-1. Хранил их по месту своего проживания в с. Кушница.

От подрыва гранат пострадали 26 депутатов сельсовета, включая его самого. Двое из них погибли. Один умер на следующий день после инцидента, другой - через месяц. К их гибели привели множественные осколочные ранения, полученные в результате взрыва гранат.

Также в результате теракта был нанесен имущественный ущерб Керецковскому сельскому совету. Эксперты подсчитали, что убытки составили 78 тыс. грн. Для возмещения этих средств сельсовет уже заявил к обвиняемому гражданский иск.

Напомним

15 декабря на Закарпатье депутат Керецковского сельского совета Мукачевского района Сергей Батрин взорвал гранаты на сессии, в результате чего были ранены 26 человек. Позже 15 декабря стало известно, что Батрин оставил дома предсмертную записку, которую нашли во время обысков.

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