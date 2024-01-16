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Підрив гранат у сільраді на Закарпатті: СБУ анонсувала розгляд щодо перекваліфікації на тяжчий злочин з довічним ув'язненням

Підрив гранат у сільраді на Закарпатті: СБУ анонсувала розгляд щодо перекваліфікації на тяжчий злочин з довічним ув'язненням

Київ • УНН

 • 21533 перегляди

Справу депутата Сергія Батрина, підозрюваного у підриві гранат в сільраді на Закарпатті, можуть перекваліфікувати на більш тяжкий злочин.

Справу про підрив гранат у сільраді на Закарпатті, підозрюваним у якій є депутат Сергій Батрин, після проведення експертиз будуть розглядати щодо перекваліфікації на тяжчий злочин, що передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення, повідомили у вівторок у ГУ СБУ у Закарпатській області, пише УНН

Деталі

"Інформуємо, що у звʼязку зі смертю ще одного потерпілого, після завершення необхідних експертиз, розглядатиметься питання стосовно перекваліфікації справи на тяжчу частину статті, яка передбачає покарання у виді довічного ув’язнення", - повідомили у ГУ СБУ у Facebook.

У спецслужбі підтвердили також, що слідчі управління СБУ в Закарпатській області призначили судово-психіатричну експертизу депутату, який підірвав гранати під час засідання сільради на Закарпатті. 

Нагадаємо

Раніше про те, що підозрюваному у підриві гранат під час сесії депутату Сергію Батрину призначили судово-психіатричну експертизу, повідомляв УНН.

Доповнення

На Закарпатті 15 грудня депутат Сергій Батрин від партії "Слуга народу" підірвав гранати під час сесії сільської ради, поранивши 26 людей. Пізніше один із постраждалих помер у лікарні від отриманих поранень. 15 січня стало відомо, що кількість загиблих від підриву гранат на сесії зросла до двох.

СБУ розпочала розслідування через підрив бойових гранат депутатом у приміщенні сільської ради. 

СБУ повідомила про підозру у вчиненні теракту депутату Керецьківської сільської ради у Закарпатській області Батрину.

Суд у Закарпатській області обрав Батрину запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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