Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: СБУ анонсировала рассмотрение по переквалификации на более тяжкое преступление с пожизненным заключением

Дело о подрыве гранат в сельсовете на Закарпатье, подозреваемым в котором является депутат Сергей Батрин, после проведения экспертиз будут рассматривать на счет переквалификации на более тяжкое преступление, предусматривающее наказание в виде пожизненного заключения, сообщили во вторник в ГУ СБУ в Закарпатской области, пишет УНН.

Детали

"Информируем, что в связи со смертью еще одного потерпевшего, после завершения необходимых экспертиз, будет рассматриваться вопрос о переквалификации дела на более тяжкую часть статьи, которая предусматривает наказание в виде пожизненного заключения", - сообщили в ГУ СБУ в Facebook.

В спецслужбе подтвердили также, что следователи управления СБУ в Закарпатской области назначили судебно-психиатрическую экспертизу депутату, который взорвал гранаты во время заседания сельсовета на Закарпатье.

Напомним

Ранее о том, что подозреваемому в подрыве гранат во время сессии депутату Сергею Батрину назначили судебно-психиатрическую экспертизу, сообщал УНН.

Дополнение

На Закарпатье 15 декабря депутат Сергей Батрин от партии "Слуга народа" взорвал гранаты во время сессии сельского совета, ранив 26 человек. Позже один из пострадавших умер в больнице от полученных ранений. 15 января стало известно, что количество погибших от подрыва гранат на сессии возросло до двух.

СБУ начала расследование из-за подрыва боевых гранат депутатом в помещении сельского совета.

СБУ сообщила о подозрении в совершении теракта депутату Керецковского сельского совета в Закарпатской области Батрину.

Суд в Закарпатской области избрал Батрину меру пресечения в виде содержания под стражей.