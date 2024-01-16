Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: СБУ анонсировала рассмотрение по переквалификации на более тяжкое преступление с пожизненным заключением

Эксклюзив
Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
  •  75629 просмотра

Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  267935 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

Эксклюзив
В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  235871 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу
  •  108568 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

Эксклюзив
Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
13 января  •  185839 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

Эксклюзив
Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  250405 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

Эксклюзив
Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
  •  91890 просмотра

Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

Эксклюзив
"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе
15 января  •  133934 просмотра

"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе

Эксклюзив
Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
  •  101125 просмотра

Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

Эксклюзив
Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин
  •  93823 просмотра

Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

Эксклюзив
Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
15 января  •  120593 просмотра

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

Эксклюзив
Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
15 января  •  139016 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

Эксклюзив
Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
15 января  •  139572 просмотра

Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

Эксклюзив
Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
15 января  •  145463 просмотра

Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

Эксклюзив
Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
15 января  •  142777 просмотра

Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
podriv-granat-v-selsovete-na-zakarpate-sbu-anonsirovala-rassmotrenie-po-perekvalifikatsii-na-bolee-tyazhkoe-prestuplenie-s-pozhiznennim-zaklyucheniem

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: СБУ анонсировала рассмотрение по переквалификации на более тяжкое преступление с пожизненным заключением

Киев  •  УНН

16 январь 2024, 14:59  •  9945 просмотра

Read in English

Дело депутата Сергея Батрина, подозреваемого в подрыве гранат в сельсовете на Закарпатье, могут переквалифицировать на более тяжкое преступление.

Дело о подрыве гранат в сельсовете на Закарпатье, подозреваемым в котором является депутат Сергей Батрин, после проведения экспертиз будут рассматривать на счет переквалификации на более тяжкое преступление, предусматривающее наказание в виде пожизненного заключения, сообщили во вторник в ГУ СБУ в Закарпатской области, пишет УНН

Детали

"Информируем, что в связи со смертью еще одного потерпевшего, после завершения необходимых экспертиз, будет рассматриваться вопрос о переквалификации дела на более тяжкую часть статьи, которая предусматривает наказание в виде пожизненного заключения", - сообщили в ГУ СБУ в Facebook.

В спецслужбе подтвердили также, что следователи управления СБУ в Закарпатской области назначили судебно-психиатрическую экспертизу депутату, который взорвал гранаты во время заседания сельсовета на Закарпатье. 

Напомним

Ранее о том, что подозреваемому в подрыве гранат во время сессии депутату Сергею Батрину назначили судебно-психиатрическую экспертизу, сообщал УНН.

Дополнение

На Закарпатье 15 декабря депутат Сергей Батрин от партии "Слуга народа" взорвал гранаты во время сессии сельского совета, ранив 26 человек. Позже один из пострадавших умер в больнице от полученных ранений. 15 января стало известно, что количество погибших от подрыва гранат на сессии возросло до двух.

СБУ начала расследование из-за подрыва боевых гранат депутатом в помещении сельского совета. 

СБУ сообщила о подозрении в совершении теракта депутату Керецковского сельского совета в Закарпатской области Батрину.

Суд в Закарпатской области избрал Батрину меру пресечения в виде содержания под стражей.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
Підрив гранат у сільраді на Закарпатті: СБУ анонсувала розгляд щодо перекваліфікації на тяжчий злочин з довічним ув'язненням
Grenade explosion in a village council in Zakarpattia: SBU announces consideration of reclassification to a more serious crime with life imprisonment
Новости по теме

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: СБУ анонсировала рассмотрение по переквалификации на более тяжкое преступление с пожизненным заключением

Дело депутата Сергея Батрина, подозреваемого в подрыве гранат в сельсовете на Закарпатье, могут переквалифицировать на более тяжкое преступление.

Криминал и ЧП •   •  9945 просмотра
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: СБУ анонсировала рассмотрение по переквалификации на более тяжкое преступление с пожизненным заключением

О подозрении сообщили предателям из ВОТ, которые участвовали во вражеских "мясных" штурмах под Бахмутом и Лисичанском

Украинские правоохранители собрали доказательства против девяти человек из Луганска и Крыма, которые присоединились к российским оккупационным группировкам и воевали против Вооруженных сил Украины. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Война •   •  13486 просмотра
О подозрении сообщили предателям из ВОТ, которые участвовали во вражеских "мясных" штурмах под Бахмутом и Лисичанском

Патроны, гранаты и автомат: в Черкассах задержали торговца оружием

В Черкасской области правоохранители задержали торговца оружием, который хранил в своем гараже автоматы АКС-74 и гранаты Ф-1. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Криминал и ЧП •   •  9918 просмотра
Патроны, гранаты и автомат: в Черкассах задержали торговца оружием

В россии приговорили к 6 годам полковника росгвардии за поставку неэффективных комплексов для защиты Крымского моста

Глава отдела морского управления росгвардии Сергей Волков был приговорен к шести годам лишения свободы за поставку некачественных радиолокационных систем для защиты Крымского моста.

Новости Мира •   •  9767 просмотра
В россии приговорили к 6 годам полковника росгвардии за поставку неэффективных комплексов для защиты Крымского моста

Бизнес-бум: где в Украине наибольшая экономическая активность

По состоянию на 1 января 2024 года в Украине было зарегистрировано 1,495 миллиона юридических лиц, с самой высокой деловой активностью в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.

Экономика •   •  11845 просмотра
Бизнес-бум: где в Украине наибольшая экономическая активность

Подоляк о выборе перед которым встал глобальный Запад: дать Украине необходимую помощь или безвозвратно проиграть диктаторской россии

Выигрыш рф изменит судьбу не только Украины, но и системы международной безопасности в целом, где прав будет не тот, кто действует в рамках закона, а тот, кто способен на большее насилие, отметил Подоляк.

Политика •   •  11351 просмотра
Подоляк о выборе перед которым встал глобальный Запад: дать Украине необходимую помощь или безвозвратно проиграть диктаторской россии

"Провокационные и безответственные действия": МИД Украины осудил запуск КНДР баллистической ракеты 14 января

Министерство иностранных дел Украины осуждает последний запуск баллистической ракеты Северной Кореей, призывая к усилению санкций и строгому соблюдению резолюций ООН. МИД предупреждает, что это событие усиливает региональную напряженность и нарушает международное право.

Политика •   •  11348 просмотра
"Провокационные и безответственные действия": МИД Украины осудил запуск КНДР баллистической ракеты 14 января

"Думаю, это вопрос недель" - Зеленский о финансовой помощи от США и Европы

Президент Владимир Зеленский ожидает, что Украина получит решение о финансовой помощи от США и Европы в течение недель.

Политика •   •  10719 просмотра
"Думаю, это вопрос недель" - Зеленский о финансовой помощи от США и Европы

Умеров обсудил разминирование Черного моря с министром обороны Румынии

Министр обороны Украины Умеров поблагодарил Румынию за поддержку, в том числе за решение принять участие в программе подготовки пилотов F-16 на фоне растущей напряженности на фронте.

Политика •   •  10239 просмотра
Умеров обсудил разминирование Черного моря с министром обороны Румынии

Польские забастовщики сняли блокаду границы на "Краковце" - пограничники

Польские забастовщики разблокировали пункт пропуска Корчова-Краковец на польско-украинской границе, в то время как около 300 грузовиков ожидали въезда в Украину.

Общество •   •  13303 просмотра
Польские забастовщики сняли блокаду границы на "Краковце" - пограничники