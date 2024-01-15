Підрив гранат депутатом у сільраді на Закарпатті: кількість загиблих збільшилась до двох
Київ • УНН
Кількість загиблих унаслідок вибуху гранати депутата на сесії Керецьківської сільської ради на Закарпатті зросла до двох осіб, ще одна жертва померла від отриманих поранень. Розслідування нападу в грудні 2023 року, в результаті якого також постраждали 26 осіб, триває.
Кількість загиблих унаслідок теракту на сесії Керецьківської сільської ради на Закарпатті зросла до 2 осіб. Зокрема загинув ще один депутат сільради, який очолював місцевий ЦНАП. Про смерть повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.
Сьогодні, 15 січня 2024 року, від отриманих унаслідок вибуху травм у реанімаційному відділенні помер ще один постраждалий – 47-річний депутат сільради. Він працював у Керецьківській ОТГ на посаді начальника ЦНАПу.
Деталі
За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури продовжується досудове розслідування за фактом підриву гранат депутатом Керецьківської сільської ради Хустського району, що стався 15 грудня 2023 року.
У межах кримінального провадження призначено низку експертиз, що наразі тривають.
Остаточна правова кваліфікація дій підривника буде визначена після їх проведення.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що внаслідок вибуху гранати депутатом сільської ради на Закарпатті було поранено 26 осіб, з яких 19 госпіталізовано, а троє у важкому стані, включаючи самого депутата.
Наступного дня після інциденту констатували смерть одного з депутатів, якого госпіталізували до медзакладу у тяжкому стані.